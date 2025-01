Sinner odgovorom ostavio tenisku legendu bez teksta: 'Bolje da ovdje završimo'

Najbolji tenisač svijeta, Jannik Sinner, teže od očekivanog je stigao do pobjede u drugom kolu Australian Opena. Sjajnom Talijanu trebala su četiri seta da riješi problem zvan Tristan Schoolkate, tek 173. tenisača svijeta. Sinner je na kraju protiv Australca slavio s 4:6 6:4 6:1 i 6:3, a mirnoća talijanskog tenisača nakon izgubljenog prvog seta iznenadila je komentatora, legendarnog Johna McEnroea koji ga je u intervjuu nakon meča pitao upravo o tome.

"Ja sam vrlo emotivan kao i većina Talijana koje sam upoznao. Ti se uspijevaš kontrolirati, zanima me kako to izvodiš?" pitao je McEnroe, a odgovor koji je dobio čak je i najpoznatijeg teniskog "lajavca" ostavio bez riječi. "Moglo bi se reći da smo ti i ja pomalo različiti" - započeo je svoj odgovor Sinner, a McEnroe nije imao drugog odgovora osim: "Okej". "To pokazuje samo da su svi drugačiji i svi imaju svoj mentalitet pa tako i ja svoj i stvarno sam sretan s njim." - nastavio je Talijan, a nakon toga poručio legendarnom Amerikancu kako je bolje da ovdje završe intervju.

Na samom početku razgovora McEnroe je pitao Sinnera je li upoznat s Australčevim stilom iz igre iz juniorskih dana, na što je Talijan odgovorio kako nije proveo puno vremena u juniorskoj konkurenciji izazvavši oduševljenje publike.

Foto: AFP, VIRGINIE LEFOUR

65- godišnji McEnroe u karijeri se može pohvaliti s čak 77 osvojenih titula na ATP touru od čega njih sedam čine titule s Grand Slamova (tri Wimbledona i četiri US Opena), a danas radi kao stručni komentator najvećih teniskih turnira. Tijekom karijere čak je 170 tjedana proveo na vrhu ATP ljestvice.

Sinner trenutačno lovi svoju drugu titulu u Australiji nakon što je prvu osvojio prošle godine, a to mu je bila i prva Grand Slam titula u karijeri. Kasnije je dodao i naslov s US Opena, a osvojio je i završni turnir sezone na kojem nastupaju samo osam najboljih igrača svijeta. U trećem kolu igrat će protiv 46. igrača svijeta, Amerikanca Marcosa Girona.

