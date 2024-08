Najbolja kineska tenisačica Zheng Qinwen (WTA - 7.) šokirala je prvu tenisačicu svijeta Poljakinju Igu Šwiatek pobijedivši ju sa 6-2, 7-5 u polufinalu olimpijskog turnira u Roland Garrosu.

Bio je to njihov sedmi međusobni dvoboj u kojem je 21-godišnja Kineskinja došla do prve pobjede protiv 23-godišnje Poljakinje i to na terenu na kojem četverostruka pobjednica Roland Garrosa nije izgubila još od četvrtfinala 2021. na jedinom Grand Slam turniru sa zemljanom podlogom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šwiatek je imala niz od 25 pobjeda u Roland Garrosu i bila je uvjerljiva favoritkinja za osvajanje zlatne olimpijske medalje. No, Zheng je odličnom polufinalnom predstavom postala prvom kineskom tenisačicom koja je ušla u finale pojedinačne konkurencije na olimpijskim igrama, a Poljakinju je gurnula u meč za broncu.

Ovo će biti drugo veliko finale u karijeri odlične Kineskinje, koja se na početku godine probila do finala Australian Opena, ali je poražena u meču za trofej od Bjeloruskinje Arine Sabaljenke, braniteljice naslova osvojenog u Melbourne Parku 2023.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zheng Qinnwen u subotnjem finalu čeka pobjednicu dvoboja između Donne Vekić i Slovakinje Anne Karoline Schmiedlove, koji je na rasporedu večeras, kao drugi od 19 sati na središnjem stadionu Philippe Chatrier. U prvom meču, četvrtfinalu u konkurenciji tenisača, sastat će se Srbin Novak Đoković i Stefanos Tsitsipas.

Zheng u međusobnim dvobojima s Donnom Vekić ima 1-1, a protiv Schmiedlove nikada nije igrala.

Poražena iz dvoboja Vekić i Schmiedlove će u petak, 2. kolovoza, igrati za brončanu medalju protiv Ige Šwiatek.

Tekst se nastavlja ispod oglasa