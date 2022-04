Novak Đoković traži povratak u pravu natjecateljsku formu prije Roland Garrosa, zbog čega će nastupati na Serbian Openu u Beogradu, nakon čega bi trebao otputovati u Rim i Madrid. Nole je upisao dvije, teške i naporne pobjede protiv Lasla Đerea i Miomira Kecmanovića, a njegove nastupe pratile su brojne zvijezde.

Ipak, jedan je gost za Đokovića bio važniji od drugih, čovjek kojeg srpski tenisač jednostavno obožava - Nikola Pilić, bivši tenisač i veliki teniski ekspert.

A njemu se razveselio i Goran Ivanišević, kao i ostatak Noletovog tima, pa su se tako podružili Viktor Troicki, Ilija Bozoljac, Đorđe Đoković i mnogi drugi.

'On mi je kao otac'

"Šjor Niki je moj teniski otac, to sam često spominjao. Zadovoljstvo mi je što sam ga vidio nakon nekoliko godina. Došao je sa suprugom, on se jednostavno ne mijenja, ne stari već 20 godina. Ima 83 godine, a kaže da igra tenis tri sata dnevno. On je riznica znanja i iskustva kada je tenis u pitanju", rekao je najbolji tenisač na svijetu.

Istaknuo je kako su mu Nikola i njegova supruga bili od velike pomoći na početku karijere. Čak je proveo i neko vrijeme kod njih u Njemačkoj.

"Njih dvoje su mi puno pomogli. Prihvatili su me kao svog sina na akademiji u Münchenu kada sam imao svega 12 godina. Moja obitelj gleda na njih kao na svoje najbliže, kad god ih vidim probude mi se ta sjećanja. To su bile ključne godine u mom razvoju, između 12. i 16. godine. Jako puno sam naučio od njega", kaže Nole.

Nitko kao Nole

Pilić je bio dio srpskog tima kada su 2011. godine osvojili Davis Cup, a Nole je istaknuo da im je bio velika pomoć te da je još uvijek jako dobar s ekipom koja je tada osvojila cijenjeno natjecanje.

"U narednih stotinu godina će se pričati o njemu i njegovoj vladavini, tako dugoj i moćnoj na broju jedan. Godinama se još neće pojaviti netko poput Novaka, kao što se neće pojaviti niti netko poput Nadala, koji je 13 puta uzeo Roland Garros. Nije samo to… Naša država je inače dosta neobjektivna u bilo kojim situacijama, a godinama Novak ne dobiva ono što bi trebao dobiti u svjetskim okvirima. Ako si broj jedan, onda moraš dobiti pozornost kakva ti dolikuje. Nadal i Federer u posljednjih 5 godina uvijek više dobivaju nego Novak. Novak Đoković je teniski broj jedan u svijetu koji dolazi iz jedne male države, on je u zapadnom svijetu kamenčić u cipeli. Jednostavno, kao takav Novak bi trebao imati bolju pozornost i veće poštovanje", rekao nam je nedavno Pilić o Đokoviću.