Legendarni Francuz odgovorom Ivanu Ljubičiću oduševio Hrvatsku

Legendarni francuski nogometaš Thierry Henry u zadnje je vrijeme često na televiziji zbog svog posla stručnog analitičara na CBS-u. Nedavno mu je BBC uručio nagradu za životno djelo.

"Kakva noć, kakav trenutak! Još je posebniji jer sam ga podijelio sa svojom obitelji", napisao je legendarni Henry na svom Instagramu. Tom prilikom čestitao mu je i legendarni hrvatski tenisač Ivan Ljubičić. Posebno je oduševio odgovor Thierryja Henryja.

Naime, Francuz je Ljubičiću odgovorio na hrvatskom: "Hvala". Prijateljstvo Henryja i Ljubičića traje već više godina. Povezani su kroz druženja i suradnju, posebno na otoku Lošinju, gdje je Ljubičić pokrenuo tenisku akademiju, a Henry bio gost.

