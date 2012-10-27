Ivan Dodig ipak ostao bez svog trećeg finala karijere

U meču koji je trajao dva sata i 42 minute Dodig je pružio dobar otpor petom igraču svijeta, ali na koncu mu je ponestalo snage. Sjajno odigranim trećim setom Ferrer je odjurio u 32. finale u karijeri, a u nedjelju će loviti 17. naslov, šesti ove godine. U gradu u čijoj je blizini rođen i u kojem ima prebivalište Ferrer je dosad dvaput podizao pobjednički pehar. U prvom setu subotnjeg dvoboja Španjolac je došao do breaka u sedmom gemu i rutinski zaključio posao, ne pruživši Dodigu nijednu priliku za obrat. Međugorac je, međutim zaigrao znatno bolje u drugom setu koji je mogao i ranije osvojiti. Napravio je, naime, break u šestom gemu i poveo s 4-2, a kod 5-3 je servirao za set, no Ferrer mu je uzvratio oduzimanjem servisa. U maratonskom 11. gemu Dodig je sačuvao svoj servis, a set se na kraju odlučivao u tie-breaku u kojem se naš tenisač pokazao u odličnom svjetlu. Ferreru je to bio prvi izgubljeni set na ovogodišnjem turniru, ali to ga nije omelo. S dva breaka u trećem setu prokrčio si je put do finala u kojem će igrati protiv iz dvoboja Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova i Austrijanca Jürgena Melzera. Dodig je, podsjetimo, u glavni turnir ušao kroz kvalifikacije, a polufinale će mu sasvim sigurno donijeti napredak sa sadašnjeg 110. mjesta ATP-ove ljestvice.

Najbolji svjetski tenisač Roger Federer u nedjelju će loviti šesti naslov na ATP turniru u rodnom Baselu. Suparnik će mu u finalu biti Argentinac Juan Martin del Potro...

Federer je u subotnjem polufinalu pobijedio Francuza Paul-Henrija Mathieua sa 7-5, 6-4 poslije sata i 26 minuta igre. Pritom švicarski genijalac nije pružio suparniku nijednu priliku za break, a sam je iskoristio dvije od četiri lopte za obrat. Mathieu je tako i u šestom dvoboju protiv Federera ostao bez pobjede. Prvi svjetski reket će u nedjelju braniti naslov, a ujedno će pokušati osvojiti 77. turnir u velikoj karijeri, odnosno sedmi ove godine. U finalu ga čeka vrlo raspoloženi Del Porto koji je prošli tjedan osvojio Beč, a ove je subote došao do osme uzastopne pobjede. Francuza Richarda Gasqueta je deklasirao sa 6-2, 6-2 za samo 67 minuta i došao do pete pobjede u šest međusobnih ogleda. Del Potro u karijeri ima 12 osvojenih naslova (tri ove godine) i još pet finala, a od Federera je izgubio u 13 od 15 mečeva koliko su ih odigrali. Pritom je Švicarac slavio u svih šest njihovih ovogodišnjih dvoboja. Turnir u Baselu se igra na tvrdoj podlozi u dvorani, uz nagradni fond od 1.4 milijuna eura. ATP Basel, polufinale: Federer (1) - Mathieu 7-5, 6-4 Del Potro (2) - Gasquet (3) 6-2, 6-2 U finalu WTA Championshipsa, završnog turnira osam najboljih tenisačica sezone u Istanbulu, igrat će Amerikanka Serena Williams i Ruskinja Marija Šarapova...

Prvo je plasman u finale izborila Serena koja je sa 6-2, 6-1 pomela Poljakinju Agnieszku Radwansku, da bi potom Šarapova sa 6-4, 6-2 svladala najbolju svjetsku tenisačicu Viktoriju Azarenku. Slavila je Šarapova nakon jednog sata i 36 minuta igre i tako došla do pete pobjede protiv Azarenke u 12. međusobnom ogledu. Igrale su Šarapova i Azarenka ove godine čak 6 puta, a lijepoj Ruskinji je ovo bila druga pobjeda. Finalni ogled bit će 12. međusobni između Williams i Šarapove, a Amerikanka je daleko uspješnija sa 9 pobjeda. Slavila je Williams u oba ovogodišnja međusobna ogleda, kao i u osam uzastopnih, a posebno bode u oko pobjeda u finalu Olimpijskih igara u Londonu gdje je prepustila Šarapovoj tek jedan gem. WTA Championships, polufinale: Šarapova (2) - Azarenka (1) 6-4, 6-2 S. Williams (3) - A. Radwanska (4) 6-2, 6-1