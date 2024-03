Nakon gotovo 6 godina - gotovo je. Goran Ivanišević više nije trener prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića. Za vrijeme njihove suradnje Đoković je postao najbolji tenisač u povijesti. Vijest o razlazu objavio je sam Novak na društvenim mrežama na kojima je Ivanišević reagirao samo emotikonima. Što je dovelo do prekida velike suradnje? Evo priče.



U Nole timu od sada dalje bez velikog hrvatskog teniskog imena. Ovaj do sada nezaustavljivi igračko-trenerski tandem završio je svoju uspješnu turu. Đoković se prisjetio 2018. kada je pozvao bivšeg osvajača Wimbledona Gorana Ivaniševića da bude njegov trener.

''Ne samo da smo zajedno donijeli magični servis, već i puno smijeha, zabave, postali broj jedan na ljestvici na kraju godine, imali rekordna postignuća i još 12 Grand Slamova i nekoliko finala. Jesam li spomenuo i malo drame? Goran i ja smo prije nekoliko dana odlučili prekinuti suradnju. Naša kemija na terenu imala je uspona i padova, ali naše je prijateljstvo uvijek bilo čvrsto. Šefinjo, hvala na svemu, prijatelju. Volim te.''



Otkaz stiže u sezoni koja nije krenula bajno - Đoković je izgubio u polufinalu Australian Opena u siječnju protiv Jannika Sinnera, koji ga je spriječio u osvajanju 25. Grand Slam naslova. Doživio je Đoković i težak poraz od mladog Talijana Luce Nardija u Indian Wellsu početkom ožujka, a povukao se i s Miami Opena koji se trenutačno održava.

''Puno faktora moglo je kumovati ovom razlazu'', kaže bivši trener Marina Čilića, sada uz Srbina Miomira Kecmanovića- Ivan Cinkuš.



''Splet okolnosti naravno i jedno zasićenje i malo otvaranje ove sezone donijelo je da treba osvježiti ekipu. Mislim da su i jedan i drugi porazgovarali da treba nešto novo napraviti, ostali su prijatelji i sve i da Nole treba naći nešto svježe.''

Poznavali su se niz godina prije velike suradnje - uvijek jedan o drugome u superlativima. Ovako su svojedobno govorili za RTL:

''Ja njega izuzetno cijenim i poštujem kao prije svega osobu i naravno velikog šampiona teniskog. Kad sam imao 12 godina i boravio kod Pilića u Njemačkoj, on je tad radio s Goranom. Tada je bio ljubazan da udari par loptica sa mnom, ja sam bio potpuno opčinjen, on je svima nama bio veliki idol'', govorio je Novak, a Ivanišević ovako:

''Taj softver u glavi poseban koji se prilagodi na Grand Slamove. Grand Slamovi su za njega najvažniji i drugačiji, drugačiji sport od drugih turnira. To su usponi i padovi...A bilo ih je. ''



Ivan Cinkuš rekao je: ''Na Balkanu smo malo divljaci i Novak na terenu poludi onda ga Goran malo smiruje i zato su bili tako dobri i uspješni.''

S trofejima za povijest - osvojili su zajedno tri Australian Opena, dva Roland Garrosa i Wimbledona te jedan US Open. Đoković je za to vrijeme oborio i rekord po broju tjedana na vrhu ATP ljestvice i osvojenih Grand Slamova.

''I jedan i drugi trebaju biti zadovoljni što su sve napravili jer to je kruna svega i teniskog trenera i igrača. Bolje da je ovako završilo'', zaključio je Cinkuš.

A tko će biti novi Đokovićev trener? Još nije poznato, kao ni planovi Gorana Ivaniševića...