Hrvatska Davis Cup reprezentacija stigla je u Zagreb. Marin Čilić, Borna Gojo, Mate Pavić, Nikola Mektić, izbornik Vedran Martić i ostatak naše reprezentacije sa srebrnim je medaljama stiglo u Hrvatsku. Doček je u Zagrebu, na Trgu bana Jelačića.

Ostvarili su naši dečki strašan uspjeh u Torinu i Madridu, nitko nije mogao predvidjeti da će stići sve do finala. Najprije su u četvrtfinalu porazili favorizirane Talijane, pa su u polufinalu slavili protiv također favorizirane Srbije s najboljim tenisačem svijeta Novakom Đokovićem, da bi u finalu ipak ispali od dominantnih Rusa, trenutno najjače teniske reprezentacije na svijetu.

Sjajni Rusi

Rusima je ovo treći naslov u povijesti (2002. i 2006.) osigurali već nakon prva dva pojedinačna dvoboja u finalnom srazu s Hrvatskom u Madridu. Prvo je 5. tenisač svijeta Andrej Rubljov u dva seta nadvisio Bornu Goju (6:4, 7:6(5)), da bi u drugom dvoboju 2. igrač na ATP listi Daniil Medvedjev slavio protiv Marina Čilića – 7:6(7), 6:2. Zbog činjenice da je pitanje ukupnog pobjednika već bilo riješeno, susret parova nije niti igran.

U meču Rubljova i Goje prva je dionica riješena nakon breaka u sedmom gemu. U drugom je setu drugi hrvatski reket uspio zadržati svoj početni udarac do tie-breaka u kojem je Borna imao prednost od 5:4, no Rubljov je nakon toga ipak našao put do slavlja. Gojo je tijekom meča zabio 15 asova uz 64 posto pogođenog prvog servisa, a spasio je sedam od ukupno osam break-lopti.

“Rubljov je servirao nevjerojatno, nije puno griješio iz terena, očekivao sam da će to raditi češće. Nemam neku ispriku za sebe, on je jednostavno bio bolji”, kratko je komentirao svoj nastup Borna.

Čilić: Zadovoljan sam

Marin Čilić u drugom je susretu pružio odličan otpor Medvedjevu, posebice se to odnosi na prvi set koji je odlučen u tie-breaku (Marin imao prednost od 5:4). Čilić u nastavku dva puta gubi svoj servis što je odlični Rus pretvorio u pobjedu za veliko slavlje svoje reprezentacije.

“Na kraju ostaje žal za par poena u meču s Medvedjevim. Jedna break-lopta u prvom setu zapela je na vrhu mreže, mini-šansu sam imao i kod 4:2 u tie-breaku, a kod 6:6 mi je jedan forhend pobjegao van par centimatara. To su nijanse koje odlučuju u mečevima protiv takvih igrača iz vrha. Sve u svemu zadovoljan sam, dao sam sve od sebe. Presretan sam i preponosan na cijelu reprezentaciju, napravili smo još jedan ogroman rezultat. Vjerujem da ćemo to shvatiti tek kad prođe neko vrijeme. Igrati finale treći put u pet godina, to se ne događa svaki dan”, rekao je Marin.

“Napravili smo super rezultat. Igrali smo finale, no ostaje žal što nismo uspjeli osvojiti natjecanje. Rusi su ipak bili bolji, moramo to priznati. Hrvatska je igrala tri finala u pet godina, jednom smo i osvojili Davis Cup. To je fantastičan doseg. Nadam se da će momci s ovim žarom i dalje nastupati za reprezentaciju i da ćemo u budućnosti ponavljati ovakve rezultate” – zaključio je priču izbornik Vedran Martić.