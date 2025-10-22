Hrvatski tenisač slavio u Hamburgu: Izborio četvrtfinale nakon teške borbe

Hrvatski tenisač Matej Dodig plasirao se u četvrtfinale ATP Challenger turnira u njemačkom Hamburgu nakon što je u tri seta pobijedio Nijemca Jamiea Mackenzieja u drugom kolu.

Dodig je slavio sa 6-1, 6-7(5), 6-3 i u četvrtfinalu će igrati protiv još jednog domaćeg igrača, boljeg iz dvoboja četvrtog nositelja Engela ili Stebea.

Nakon dominacije u prvom setu Dodig se u drugoj dionici našao u velikom, 2-5 zaostatku. Unatoč tome izborio je tie-break druge dionice gdje je ipak bio za nijansu slabiji te je morao igrati treći set. U njemu je ključni break napravio kod 3-2 i time izborio prolaz dalje

