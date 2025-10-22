Novi mural za Đokovića osvanuo u Beogradu: Umjetnik poslao snažnu poruku režimu

Samo dan nakon što je u Beogradu uništen mural posvećen Novaku Đokoviću, autor i poznati beogradski umjetnik Andrej Josifovski – Pijanista ponovno je reagirao i naslikao novi. Njegova poruka, ispisana uz Đokovićev lik, izazvala je brojne reakcije, a bivši svjetski broj jedan podržao ju je lajkom na Instagramu.

Prvotni mural, koji je prikazivao Đokovića u njegovom prepoznatljivom trenutku podizanja energije, krasio je natpis:

“Pumpaj, pumpaj, zašto si stao?!”

U utorak je taj mural uništen, što je izazvalo ogorčenje među građanima i Đokovićevim navijačima. No, Pijanista nije dugo čekao na odgovor – već idućeg dana zid je ponovno zasjao novim likom Novaka Đokovića i porukom koja je postala viralna:

“Nikada dnevnica neće pobijediti iskrenu emociju! Pumpaj, pumpaj, zašto si stao?!”

Poruka je simbolično odjeknula među Đokovićevim obožavateljima, ali i šire. Novak, poznat po tome da rijetko javno komentira slične situacije, pokazao je podršku lajkom ispod objave umjetnika.

Ova priča podsjetila je mnoge i na Đokovićevu raniju gestu – kada je nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu stigao na utakmicu u majici s natpisom “Studenti su šampioni”, pokazujući time solidarnost i podršku mladima.

Nakon brojnih kontroverzi i negativnih reakcija iz pojedinih krugova, Đoković i njegova obitelj odlučili su se na mirniji život u Grčkoj, gdje teniska legenda sve rjeđe boravi u javnosti Srbije.

