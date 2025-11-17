FREEMAIL
freemail
JEDAN USPON /

Hrvatice zadržale pozicije na WTA listi: Vekić i Ružić stabilne, Marčinko napredovala

Hrvatice zadržale pozicije na WTA listi: Vekić i Ružić stabilne, Marčinko napredovala
Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

Vekić je tako ostala na 72. mjestu, a Ružić na 75.

17.11.2025.
9:44
Hina
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
Nakon vikenda u kojem su igrani susreti Billie Jean King Cupa hrvatske tenisačice Donna Vekić i Antonia Ružić zadržale su prošlotjedne pozicije na najnovijoj WTA ljestvici.

Vekić je tako ostala na 72. mjestu, a Ružić na 75., dok je Petra Marčinko napredovala jedno mjesto, do 116. pozicije. Jana Fett i Petra Maartić su pale jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan, pa je Fett sada 198. tenisačica svijeta, a Martić 212.

Na vrhu WTA ljestvice nema nikakvih promjena, Arina Sabalenka ostaje na prvom mjestu s 10.870 bodova, iza nje je Iga Swiatek s 8.395 bodova, dok treće mjesto i dalje drži Coco Gauff.

