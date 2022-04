Legendarni igrač šaha, veliki Gari Kasparov, kritizirao je Novaka Đokovića i to je napravio na brutalan način, tako da ga je podsjetio na neke stvari iz prošlosti putem Twittera. Rus kojeg mnogi smatraju najvećim šahistom svih vremena je na društvenim mrežama objavio kako se ne slaže sa stavom Novaka Đokovića da ruskim i bjeloruskim igračima ne treba zabraniti natjecanja. Jer, prema njemu, to krije nešto sasvim drugo...

Politički oponent Vladimira Putina

Bivši svjetski šampion, a potom i politički oponent Vladimira Putina, istaknuo kako oni koji nisu osudili poteze predsednika Rusije, ustvari su ga šutke podržali. Sve je, naime, počelo još od objave talijanskog novinara Mario Boccardi koji je prenio Đokovićev stav o zabrani za ruske tenisače putem svog Twitter računa, koji je vrlo aktivan...

"Osobno smatram da nema potrebe za suspenziju ruskim igračima. Natjecanje je njihovo pravo kao sportaša. Postoji pravilo protiv diskriminacije u tenisu koje kaže da svatko može igrati po rangu odnosno nekoj poziciji, a ne po nacionalnosti. Wimbledon ga je prekršio svojom odlukom", rekao je Novak, a objavio mladi talijanski novinar. Čitav slučaj našao se u središtu pisanja svjetskih medija...

'Rusi ubijaju po nacionalnosti'

Kasparov je na kraju na sve reagirao na Twitteru na kojem je podijelio objavu:

"Rusija možda može natjecati se po nekom rangu natjecanja, službenom, ali oni ubijaju po nacionalnosti. Ruski sportaši koji ne osuđuju Putinov rat istrebljenja u Ukrajini ga podržavaju šutnjom. A Srbin koji to ne učini posebno je neprikladan, s obzirom na povijest", rekao je šahista aludirajući na to da su Đoković i mnogi drugi Srbi bili u sličnoj situaciji tijekom NATO udara na Srbiju zbog srpske agresije na Kosovu, odnosno zbog svih prijašnjih grijeha, posebno političkih, koje je ta zemlja napravila, Đokovićeva zemlja.

Kasparov se nakon odlaska u šahovsku mirovinu prilično aktivirao kao političar, čak je i najavio predsjedničku kandidaturu, postao Putinov rival, ali ona nije bila uspješna zbog, prema njegovom mišljenju, svakojakih opstrukcija... Veliki je protivnik Putinove agresivne, autoritativnog režima i imperijalističke politike koju vodi ruski predsjednik...

Pobjegao 2003. iz Rusije

Bivši prvak svijeta u šahu je 2013. pobjegao iz Rusije iz straha od progona, preselio se u New York, da bi se 2014. doselio u Podstranu kod Splita i dobio hrvatsko državljanstvo. Šahovski prvak svijeta Kasparov je bio u dva navrata, od 1985. do 1993. i od 1993. do 2000.