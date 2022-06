Hrvatski tenisač Marin Čilić za plasman u finale drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa igrat će protiv Norvežanina Caspera Ruuda. Najbolji hrvatski tenisač je u susretu četvrtfinala nakon četriri sata i 15 minuta igre pobijedio Rusa Andreja Rubljeva sa 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (10-2), dok je Ruud nakon tri sata i 20 minuta igre bio bolji od Danca Holgera Runea sa 6-1, 4-6, 7-6 (2), 6-3.

Ulaskom u polufinale Čilić je ostvario najveći uspjeh na Roland Garrosu. Do sada je dva puta stigao do četvrtfinala (2017, 2018), no oba puta je ispao. Prije pet godina izbacio ga je Švicarac Stan Wawrinka, a godinu dana kasnije Argentinac Juan Martin del Potro.

Najveći uspjesi u Parizu

Posljednje polufinale na nekom od Grand Slama Čilić je igrao 2018. kada je dogurao do finala Australian Opena.

Ovo je i najveći uspjeh Ruuda na Roland Garrosu, u dosadašnja četiri nastupa u Parizu nikada nije prošao dalje od trećeg kola. Bivšem najboljem junioru svijeta, a sada osmom tenisaču svijeta, to je i najveći uspjeh na svim Grand Slam turnirima.

Čilić i Ruud su do sada igrali dva puta, a oba puta je slavio 23-godišnji Norvežanin - prošle godine u Torontu, a godinu ranije u Rimu.

U utorak su polufinale izborili Španjolac Rafael Nadal i Nijemac Alexander Zverev.

Nadal je u četvrtfinalu pobijedio Srbina Novaka Đokovića sa 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4), dok je Zverev bio bolji od Španjolca Carlosa Alcaraza sa 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (7).

Polufinalne susrete, koji se igraju u petak, možete gledati na Eurosportu u sklopu PLAY Premiuma!