Emotivno finale u Šangaju: Senzacija iz Monaka slavila, pa zaplakala u zagrljaju bratića!

Tenisač iz Monaka Valentin Vascherot osvojio je titulu na Šangajj ATP Mastersu, nakon što je nakon tri seta - 4-6, 6-3, 6-3, pobijedio svog bratića i 54. igrača svijeta, Francuza Arthura Rinderknecha.

Vascherot je pobijedio nakon dva sata i 12 minuta te, kao 204. igrač svijeta, postao najniže rangirani igrač koji je ikad osvojio jedan Masters turnir.

Vascherot je osvojio prvi ATP naslov u karijeri i postao prvi tenisač Monaka koji je osvojio titulu. Također, treći igrač iz kvalifikacija koji je osvojio Masters trofej.

U ponedjeljak će se popeti na 40. mjesto svjetske ljestvice, što će biti njegov najbolji plasman, a pobjedom u finalu zaradio je 1.124.380 dolara. Prije Šangaja zaradio je 594.077 dolara tijekom karijere. A kako je izgledao emotivno slavlje dvoje bratića na dodjeli trofeja koje nikoga ne ostavlja ravnodušnima, možete pogledati OVDJE

Profitirat će i Rindenknech, koji će se popeti na 28. mjesto ATP liste, što će također biti njegov najbolji plasman

