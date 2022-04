Britanska tenisačica Emma Raducanu (19) prošle je godine senzacionalno osvojila US Opena nakon što je sa 6-4, 6-3 svladala tada također 18-godišnju Kanađanku Leylah Fernandez.

Mlada je Britanka, u to vrijeme 150. na WTA ljestvici, tako postala prva tenisačica koja je iz kvalifikacija stigla do Grand Slam naslova i najmlađa nakon Ruskinje Marije Šarapove koja je osvojila Wimbledon sa 17 godina 2004. Također je i prva Britanska koja je osvojila neki grand slam turnir nakon Virginie Wade kojoj je to uspjelo u Wimbledonu 1977. godine.

Raducanu je do naslova ostvarila deset pobjeda, od čega tri u kvalifikacijama, i pritom nije izgubila ni jedan set.

A sada je ova Britanka pred debijem u Billie Jean King Cupu u kojem će odmjeriti snage s Čehinjom Terezom Martincovom u Pragu. Uoči meča stala je pred novinare te je otkrila probleme s kojima se nosila u posljednje vrijeme.

"Nemam nokte na nožnim prstima To je do mojih stopala, moje obuće, tijekom treninga noge mi klizaju u njima. Imala sam mali žulj u Miamiju, ali sada nemam problema", kazala je tenisačica koja je imala i problema s kukom. Britanska kapetanica Anne Keothavong pak našalila se malo na njezin račun.

"Svi se pomalo plašimo njezinih nožnih prstiju", kazala je.

Velika Britanija nema nijedan trofej osvojen u ovom natjecanju dok Češka ima rekordnih 11 titula u Billie Jean King Cupu, odnosno, nekadašnjem FED Cupu.