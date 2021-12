SENZACIONALNA TINEJDŽERICA / Sasvim je obična djevojka i prva tema sportskog svijeta: Svi pričaju o ženi godine

Britanska sportska senzacija, 19-godišnja tenisačica Emma Raducan, proglašena je za WTA pridošlicu godine nakon što je zabljesnula na velikoj teniskoj sceni 2021. pobjedom na US Openu. Nagrade i dalje stižu za britansku tinejdžericu koja je oduševila svijet i postala pravi hit preko noći, javlja britanski Daily Mail. Raducanu je i dalje prva priča sportskog svijeta, jer je od relativno nepoznate tenisačice postala prava senzacija, otkriće o kojem sad svi pričaju. Raducanu, mlada i sasvim jednostavna, normalna djevojka zapanjila je teniski svijet postavši prva kvalifikantica koja je osvojila Grand Slam na US Openu, koji je uslijedio nakon prolaska u 4. kolo Wimbledona - sve bez pobjede u meču na regularnom WTA Touru. Ona je prošlog mjeseca napunila 19 godina, prošla je sve kvalifikacijske runde u New Yorku i odjurila sve do finala na uglednom Grand Slam turniru, gdje je pobijedila Kanađanku Leylah Fernandez sa 6-4, 6-3 i osvojila svoj prvi Grand Slam naslov, kao i 1,8 milijuna funti nagrade. Ona je također prva Britanka u 44 godine koja je osvojila Grand Slam naslov u pojedinačnoj konkurenciji, a k tome nije ispustila niti jedan set tijekom turnira, što njezin podvig čini još većim. Raducanu je postala prava sportska svjetska zvijezda nakon pobjede u New Yorku, te je godinu završila na 19. mjestu u WTA poretku, što je ogroman skok za nju. WTA Tour je, stoga, istaknuo: "Emma Raducanu je proglašena za WTA pridošlicu godine nakon što je ušla u povijest 2021. postavši prva kvalifikantica koja je osvojila Grand Slam na US Openu, gdje nije ispustila set tijekom svih 10 svojih mečeva." Nakon što je ove godine debitirala u glavnom ždrijebu na Grand Slam turniru u Wimbledonu, stigla je do 16 posljednjih na njemu i postala najmlađa Britanka koja je stigla do ove faze u All-England Clubu. "Njezini ostali zapaženi rezultati ove sezone uključuju plasman u finale na Chicago WTA 125 i četvrtfinale na Transylvania Openu (Cluj-Napoca)". Britanska tinejdžerica započela je godinu na 343. mjestu i završila sezonu kao najbolju u karijeri, na 19. mjestu na svijetu. Nagrade i dalje stižu za Raducanu, koja je proglašena i ženom godine BT Sport Actiona, kao i sportašem godine prema Sunday Timesu, a očekuje se da će svojoj kolekciji dodati laskavu nagradu na ovogodišnjem izboru BBC-jeve sportske osobe godine u nedjelju, gdje je favorit. Svjetska broj 1 i prvakinja Wimbledona Ashleigh Barty osvojila je titulu WTA igračice godine. Raducanu je uživala u plasmanu u 4. kolo Wimbledona u srpnju ove godine, prije nego što je bila prisiljena odustati tijekom svog posljednjeg meča protiv Hrvatice s australskom putovnicom Ajle Tomljanović, nakon što je imala "teškoće s disanjem". Mlada Britanka se ovog mjeseca vratila treninzima, nakon što je prvi put u sedam godina, nakon naporne sezone, uživala na odmoru.