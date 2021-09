Najbolji tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković, svladao je u četvrtfinalu US Opena Talijana Mattea Berrettinija s 5:7, 6:2, 6:2, 6:3 i stigao je na korak od osvajanja novog Grand Slama.

Đoković je s Talijanom imao velikih problema u prvom setu koji je trajao čak 77 minuta. Talijan je na kraju uzeo taj set, ali onda je uslijedio uraganski preokret Srbina. Nakon izgubljenog prvog seta Đoković je prestao griješiti i igrao je fantastično na protivnikov servis. Nizao je break za breakom, a Talijanu čak nije pomogla niti gromoglasna podrška američke publike, odnosno Đokoviću je možda baš ta činjenica bila presudna da se dodatno zainati.

Lovi dva rekorda

Na kraju je pomeo Berrettinija i izborio je polufinale u kojem ga čeka Nijemac Alexander Zverev, tenisač koji ga je spriječio u osvajanju olimpijskog zlata. Đoković protiv Zvereva ima pozitivan omjer, igrali su devet puta, a Srbin je slavio šest puta.

Valja spomenuti kako je Đoković sada, također, i na korak od nestvarnog rekorda. Naime, mogao bi postati tek trećim tenisačem u povijesti koji je osvojio sva četiri Grand Slama u istoj kalendarskoj godini. Prvi je bio Amerikanac Donald Budge još davne 1938. godine, zatim je to dva puta napravio Australac Rod Laver, 1962. i 1969, godine i sada tu priliku ima upravo Đoković. U slučaju da uzme US Open bio bi mu to 21. Grand Slam u karijeri i preskočio bi Rogera Federera i Rafaela Nadala koji imaju po 20 naslova.