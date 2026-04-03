Vodio je 5-1, imao meč-loptu, a onda sve izgubio: Hrvat pao u nevjerojatnom preokretu

Hrvatski tenisač Dino Prižmić nije se uspio plasirati u četvrtfinale ATP turnira u Bukureštu, on je u dvoboju 2. kolo propustio vodstvo od 5-1 u trećem setu i jednu meč-loptu protiv Nijemca Daniela Altmaiera koji je nakon tri sata i 21 minute slavio sa 3-6, 7-6 (1), 7-6 (7).

U odlučujućem trećem setu Prižmić je dva puta servirao za pobjedu, ali u oba je navrata osvojio samo jedan poen, da bi kod 5-5 spasio tri "break-lopte" suparnika prije no što je poveo sa 6-5. Na kraju je pobjednik odlučen u "tie-breaku" u kojem je Altmaier prvi stigao do meč-lopte kod vodstva 6-5, ali Prižmić je osvojio sljedeća dva peona i osigurao svoju meč-loptu. Nažalost, nije ju iskoristio da bi iskusniji Nijemac potom realizirao svoju drugu priliku za pobjedu.

