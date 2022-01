Vodeći tenisač svijeta Srbin Novak Đoković odradio je već nekoliko treninga u Melbourneu, nakon što je dobio žalbu na odluku o odbijanju vize na Saveznom okružnom sudu Australije uoči Australian Opena.

Đoković se zahvalio sucu što ga je pustio iz imigracijskog pritvora rekavši kako je ostao usredotočen na svoju borbu za rekordni 21. Grand Slam.

"Zadovoljan sam i zahvalan što mi je sudac poništio ukidanje vize", napisao je Đoković na Twitteru objavivši fotografiju na terenu u Rod Laver Areni u Melbourne Parku.

"Unatoč svemu što se dogodilo, želim ostati i pokušati se natjecati na Australian Openu" dodao je.

Kojićeve tvrdnje

Zaigra li na prvom Grand Slamu sezone imat će priliku po deseti put postati pobjednik Australian Opena. Srpski teniski trener Dejan Kojić tvrdi da bi to značilo kako bi Đoković morao dobiti bistu ispred Rod Laver Arene.

"Imate jednu stvar koju mnogi vjerojatno ne znaju, a to je da, ako jedan igrač osvoji Australian Open deset puta, njegova bista mora se staviti ispred Rod Laver Arene. To će sada biti velika stvar za teniski svijet. Dođe jedan Srbin iz zemlje koja ima sedam milijuna stanovnika i to će on sada napraviti", rekao je Kojić za Kurir.

Dodao je i da petodnevni pritvor nije mogao negativno utjecati na Đokovića.

"Vjerojatno će 12 ili 13 tisuća gledatelja navijati protiv Novaka. Ovo je za njega dodatno gorivo. On jako lijepo pretvara negativnu energiju u pozitivnu", naglasio je.

