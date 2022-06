UŽIVO

Polufinale Roland Garrosa

Philippe-Chatrier stadion

RAFAEL NADAL - ALEKSANDER ZVEREV 7-6 (10)

MARIN ČILIĆ - CASPER RUUD 0-0

Po prvi put u karijeri Marin Čilić (23 igrač ATP ljestvice) igra polufinale Roland Garrosa. Protivnik za ulazak u finale ovog kultnog francuskog teniskog turnira mu je mladi i opasno Norvežanin Casper Ruud, 8. igrač ATP ljestvice. Njihov meč drugi je na rasporedu i igrat će nakon velikog obračuna Nadala i Zvereva, ne prije 19 i 30.

Teniski svijet oduševljen je prezentacijom i igrom najboljeg hrvatskog tenisača u Parizu.

Eurosport piše kako se Marin Čilić, nakon nekoliko godina izbivanja dalje od očiju javnosti, vratio, kako je opet gladan pobjeda i kako nekadašnji svjetski broj 3 igra jedan od svojih najboljih tenisa karijere.

Ulaskom u polufinale Čilić je ostvario najveći uspjeh na Roland Garrosu. Do sada je dva puta stigao do četvrtfinala (2017, 2018), no oba puta je ispao. Prije pet godina izbacio ga je Švicarac Stan Wawrinka, a godinu dana kasnije Argentinac Juan Martin del Potro.

Posljednje polufinale na nekom od Grand Slama Čilić je igrao 2018. kada je dogurao do finala Australian Opena.

