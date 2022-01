Australski savezni sud potvrdio je u nedjelju vladinu odluku o ukidanju vize Novaku Đokoviću, čime je ugašena nada necijepljene teniske superzvijezde u osvajanje Australian Opena i rekordnih 21 muških Grand Slam naslova.

Krenule su brojne reakcije na ovu presudu, a komentirao ju je i legendarni Ćiro Blažević koji je gostovao u HTV-ovoj emisiji "Nedjeljom u 2".

"Vjerojatno je i on dobrim dijelom kriv, ali sve je moglo završiti elegantnije. Nije dopušteno da se maltretira, a maltretirali su ga, takvu sportsku veličinu. Nisam za privilegije, ali napravili su konfuziju, jedan kaže da smije ući, drugi ne smije... Australija za mene više nije uredna država, ispucala je svoj kredibilitet u toj konfuzuiji i držali su ga kao kriminalca. Ja Đokovića obožavam, velik je čovjek, ne poznajem ga, a jako mu želim stisnuti ruku. Sportaš je koji nema predrasuda, što je vrlo važno jer smo se mi, sportaši, rodili da pravimo mostove i mirimo, a on to radi. Našeg je Ivaniševića uzeo za trenera, to je najveća potvrda da nema predrasuda", objasnio je Blažević pa dodao kako Novak nije nedužan u cijeloj toj priči.

"Žalostan sam jer je ostavio na sebe ozbiljnu fleku, nije smio tako deklarativno kompromitirati nešto što spašava čovječanstvo. S obzirom na njegov značaj, mogao je pomoći čovječanstvu da je rekao "Cijepit ću se", rekao je Ćiro.

'Moja djeca se ne žele cijepiti'

"Meni je teško govoriti o tome jer imam djecu koja se ne žele cijepiti. Ne mogu ih više preko koljena i po guzi, ali najradije bih jer imaju filozofiju koja je idiotska, pretendiraju da znaju više od stručnjaka cijelog svijeta.

Ja imam troje djece i šestero unučadi i svađam se s njima oko te blage injekcije! I moj sin dobije koronu, kao i njegova žena i sin. Molio sam se da odzrave, ali spočitnut ću im. A kći Katarina, koja živi u Lausanni, je toliki fanatik protiv toga da joj se više ne javljam na telefon! Ne slušaš oca, koji ti je omogućio sve! I sad sam ja budala, a ti si pametna. Ne mogu ja biti budala s 87 godina i sve sam prošao. Ona meni kaže "Tata, da se nisi cijepio ne bi dobio rak", objasnio je legendarni Ćiro.