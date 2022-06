Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u polufinale drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa nakon što je u susretu četvrtfinala nakon četiri sata i 15 minuta igre pobijedio Rusa Andreja Rubljeva s 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (10-2).

Ulaskom u polufinale Čilić je ostvario najveći uspjeh na Roland Garrosu. Do sada je dva puta stigao do četvrtfinala (2017, 2018), no oba puta je ispao. Prije pet godina izbacio ga je Švicarac Stan Wawrinka, a godinu dana kasnije Argentinac Juan Martin del Potro.

Posljednje polufinale na nekom od Grand Slama Čilić je igrao 2018. kada je dogurao do finala Australian Opena. Čilić je svojeg protivnika u polufinalu saznao nakon pobjede Caspera Ruuda nad Holgera Runea.

Osmijeh od uha do uha

A nakon velikog trijumfa, Marin je bio, očekivano, odlične volje. Oduševljen onime što je postigao, hrvatski tenisač je otkrio kako bi još dugo vremena mogao igrati tenis.

"Na kraju prošle godine liječnik mi je rekao da imam tijelo 25-godišnjaka. Koliko ću još igrati? Nemojte reći mojoj ženi da sam ovo rekao, ali igrat ću još deset godina", kroz smijeh je rekao na konferenciji za novinare nakon meča.

"Iskreno, ne znam, vidjet ćemo. Ako mogu biti ovako konkurentan, sigurno ću igrati još barem tri, četiri godine. Zadnjih godina igram na visokoj razini i znam da mogu biti jako dobar ako se sve posloži kako treba. Uživam na terenu, i sve dok je tako, ja ću igrati", otkrio je.

Marin je nakon pobjede nad Rubljevom osigurao 15. mjesto na ATP ljestvici, a eventualnom pobjedom na prestižnom natjecanju, skočio bi na deseto mjesto ljestvice. Također je zaradio dodatnih 642 tisuće dolara. Pobjednik će zaraditi 2,4 milijuna, dok će drugoplasirani zaraditi pola iznosa manje.

Za finale će se Čilić obračunati s Casperom Ruudom ovoga petka od 17:30 sati, dok će se u drugom polufinalu sastati Nadal i Zverev.

Pratite Roland Garros na Eurosportu u sklopu PLAY Premiuma!