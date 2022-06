Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u polufinale drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa nakon što je u susretu četvrtfinala nakon četiri sata i 15 minuta igre pobijedio Rusa Andreja Rubljeva s 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (10-2).

Ulaskom u polufinale Čilić je ostvario najveći uspjeh na Roland Garrosu. Do sada je dva puta stigao do četvrtfinala (2017, 2018), no oba puta je ispao. Prije pet godina izbacio ga je Švicarac Stan Wawrinka, a godinu dana kasnije Argentinac Juan Martin del Potro.

Posljednje polufinale na nekom od Grand Slama Čilić je igrao 2018. kada je dogurao do finala Australian Opena. Čilić će svojeg protivnika u polufinalu saznati večeras, nakon susreta Caspera Ruuda i Holgera Runea.

Napredak na ATP ljestvici i fina svota

No, osim što je došao do prvog polufinala Grand Slama u Francuskoj, Marin Čilić je ovom pobjedom ostvario veliki uspjeh i na ATP ljestvici.

Slavlje nad Rusom mu garantira skok za dva mjesta na ATP ljestvici te će nakon turnira u najgorem slučaju biti 17. igrač svijeta. Također je zaradio dodatnih 642 tisuće dolara.

Pobjednik će zaraditi 2,4 milijuna, dok će drugoplasirani zaraditi pola iznosa manje.

Pobjedom je ujedno ispisao povijest hrvatskog tenisa. Naime, postao je prvi i jedini Hrvat koji je igrao polufinala na četiri različita Grand Slam turnira. Ujedno je postao tek peti aktivni igrač s polufinalima na svim Grand Slam turnirima, čime je ušao u zavidno društvo Novaka Đokovića, Rogera Federera Rafe Nadala i Andyja Murrayja.

