Britanski tenisač Cameron Norrie (ATP - 11.) bit će suparnik Borni Ćoriću u borbi za mjesto u finalu Masters 1000 turnira u Cincinnatiju, gdje je Zagrepčanin u četvrtfinalu nadigrao Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea sa 6-4, 6-4, a Britanac sa 7-6 (4), 6-7 (4), 6-4 bio bolji od Španjolca Carlosa Alcaraza.

Norrie je do svog drugog polufinala na Masters 1000 turnirima, nakon što je prošle godine senzacionalno trijumfirao na jesenskom izdanju turnir u Indian Wellsu, došao poslije trosatne bitke prepune preokreta. Ljevoruki Britanac je u prvom setu spašavao svoje servise, dogurao do 'tie-breaka' i u njemu kapitalizirao pogreške četvrtog tenisača svijeta. Kad je Norrie poveo sa 4-1, činilo se da je kraj blizu. No, Alcaraz se vratio, a kroz 'tie-break' drugog seta izborio treći..

Španjolac je poveo sa 3-1 i bio u naletu, samo da bi od sljedećih šest gemova osvojio samo jedan i tako završio svoj put u Cincinnatiju, gdje je osvajanjem naslova mogao doći do drugog mjesta na pojedinačnoj ATP ljestvici uoči US Opena.

Briljantni Ćorić protiv sjajnog Norrieja

Umjesto njega, Norrie će s renkingom karijere dočekati nastup na posljednjem Grand Slam turniru u sezoni. Britanac je zasada osigurao uspon do devetog mjesta, a bit će osmi ako se probije u finale.

U tome će ga pokušati spriječiti veliki povratnik Borna Ćorić koji je nizu sjajnih izdanja i pobjeda nad Musettijem, Nadalom i Bautistom Agutom, dodao i četvrtfinalu protiv Felixa Auger-Aliassimea kojem nije ostavio nikakvu priliku i tako se nakon gotovo četiri godine ponovno našao u polufinalu na turniru iz Masters 1000 serije.

Za pobjedu 6-4, 6-4 nad 22-godišnjim Kanađaninom trebao je 100 minuta.

Bilo je to Ćorićevo osmo četvrtfinale u karijeri na Masters 1000 turnirima, a treći put se uspio probiti do polufinala. Prvi put mu je to uspjelo 2018. u Miamiju, gdje ga je na putu u finale zaustavio Roger Federer, a iste je godine u Šangaju uzvratio Švicarcu i pobjedom nad njim stigao do svog prvog Masters finala u kojem ga je svladao Novak Đoković.

Za svoje treće polufinale Ćorić je odigrao odličan meč u kojem suparniku nije dopustio nijednu priliku za 'break' i u kojem je izgubio samo jedan poen kad je pogodio prvi servis. S druge strane je Auger-Aliassime gotovo u svakom gemu na početnom udarcu bio suočen s pritiskom Ćorićevih dubokih i preciznih reterna te odlično građenih poena.

Slijedi veliki napredak

Tako je Ćorić do prvog 'breaka' došao već u trećem gemu, a u petom je Kanađanin morao spašavati 0-40. Do kraja seta više nije bilo prilika za 'break', a Ćorić je servirajući ukupno izgubio šest poena i samo jedan kad je pogodio prvi servis (14/15).

U drugom setu se ništa nije promijenilo. Već u prvom gemu je Kanađanin izvukao 15-40, a još jednu Ćorićevu priliku za 'break' spasio je u petom gemu. No, u sedmom gemu, kad je dobio i četvrtu 'break-loptu' u drugom setu, Ćorić je došao do ključne prednosti. U drugoj dionici je izgubio još manje poena servirajući, samo četiri, dok je u posljednja dva gema na početnom udarcu suparnika ostavio na "nuli".

Za Bornu je ovo prvo polufinale od turnira u Rotterdamu u veljači prošle godine, kad je poražen od Mađara Fucsovicsa, što mu je bio posljednji meč prije odlaska na operaciju ramena koja ga je odvojila od nastupa na turnirima sljedećih godinu dana.

Plasmanom u polufinale Cincinnatija Ćorić je osigurao povratak među 70 najboljih tenisača svijeta, a probije li se u finale, onda će u ponedjeljak njegovo mjesto osvanuti u Top 50, dok bi ga osvojeni naslov lansirao s današnjeg 152. mjesta među 30 najboljih na ATP ljestvici.

U prvom polufinalnom dvoboju, koji je na rasporedu u subotu ne prije 21 sat po srednjoeuropskom vremenu, igrat će prvi i sedmi igrač svijeta, Rus Danjil Medvjedev i Grk Stefanos Tsitsipas. Medvjedev je u prvom četvrtfinalnom dvoboju svladao domaćeg tenisača Taylora Fritza sa 7-6 (1), 6-3, dok je Tsitsipas trebao tri seta za pobjedu nad 37-godišnjim američkim veteranom Johnom Isnerom kojeg je nadigrao sa 7-6 (5), 5-7, 6-3.

Dvoboj Borne Ćorića i Camerona Norrieja neće započeti prije ponoći po srednjoeuropskom vremenu.

U međusobnim dvobojima je 1-1. Ćorić je slavio na rimskoj zemlji 2019., a Norrie je bio bolji 2018. na tvrdoj podlozi kineskom Shenzhenu