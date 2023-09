Američka teniska reprezentacija je ušla kao prvi favorit u natjecanje skupine D završnice Davis Cupa, ali ju je samo jedan set dijelio od šestog uzastopnog poraza od Hrvatske, što su pobjedom u meču parova spriječili Austin Krajicek i Rajeev Ram svladavši u vrhunskom dvoboju Ivana Dodiga i Matu Pavića pa je i Bob Bryan konačno dočekao pobjedu protiv Hrvata,

Do ovog splitskog dvoboja bilo je 5-0 za Hrvatsku.

'Sudjelovao sam u nekim od poraza'

"Ja sam sudjelovao u nekim od tih poraza, a mislim da je moj brat gubio četiri puta od Hrvata. Lijepo je da su Bryani konačno mogli sudjelovati u jednoj pobjedi", rekao je američki izbornik Bob Bryan i izazvao smijeh među predstavnicima medija.

Potom je dao kratku analizu pobjede svoje momčadi.

"Mackenzie, koji je ušao kao zamjena u posljednjem trenutku, obavio je odličan posao i dao nam zamah. Iz njegovog su reketa izlazile 'bombe' i to nas je sve učinilo sretnima. Mladi 18-godišnji Hrvat je bio vrlo težak suparnik, doista impresivan u svom prvom Davis Cup meču. Gojo je većinu meča izbio reket iz ruke Tiafoeu. Na kraju smo gledali vrhunski meč parova koju su nam pokazala četiri osvajača Grand Slam naslova. I naša klupa je odigrala ulogu, punila igrače energijom. U paru su odigrali vrhunski, pogotovo u prijelomnim trenucima. Nekoliko su se puta sjajno spašavali, izvlačili protiv Hrvata koji su odlično reternirali."

"Mislim da je meč bio iznimno visoke kvalitete. Znali smo da ćemo morati odigrati odličan meč za pobjedu protiv ovakvog suparnika. Ono što me najviše impresionira je činjenica da nam u tri seta nijednom nisu oduzeli servis i da, zapravo, nismo bili suočeni s 'break'-loptom", rekao je Rajeev Ram.

'Doista čudna situacija'

Austinu Krajiceku je bilo čudno vidjeti svog stalnog partnera s druge strane mreže.

"Doista čudna situacija, jer on zna što ja volim raditi u važnim trenucima i ja znam koji su njemu najdraži udarci. Bilo je važno što smo osvojili 'tie-break' prvog seta i što smo se vrlo brzo oporavili nakon što smo izgubili 'tie-break' drugog. To nam je pomoglo da dođemo rano do 'breaka' u trećem setu. Odlično smo se nosili i s atmosferom u dvoranu u čemu nam je pomogla naša klupa. Bio je to poseban meč i poseban je osjećaj što sam mogao sudjelovati u njemu."

Na kraju se Bob Bryan osvrnuo na dvojicu Hrvata koji su igrali pojedinačne mečeve i koji su ga, svaki na svoj način, impresionirali.

"Mackenzie je morao odigrati odličan meč da bi došao do pobjede. Njegov suparnik ni u jednom trenutku nije djelovao uplašeno i ništa nije darovao. Mackenzie je morao zaraditi svaki poen. Prižmić je djelovao vrlo komforno na terenu. Očekujem da će u nekom od preostalih mečeva koje će igrati ovdje i pobijediti", nahvalio je hrvatskog debitanta.

Za razliku od Prižmića, Gojo za njega nije nepoznanica i nije ga iznenadio njegov uzlet po ATP ljestvici.

"Čovjek ima dva metra i 110 kila, a kreće se lakoćom po terenu. Iz njegovog reketa izlaze bombe. To su kvalitete koje ti donose uspjeh na terenu. Vidjeli smo kako je dobro odigrao na US Openu protiv Mackenzieja. Voli igrati za momčad, vjerojatno i zbog svog iskustva na američkom sveučilištu. Čini sjajne stvari za hrvatsku reprezentaciju. Uvjeren sam da se neće zaustaviti na 70. mjestu na ljestvici. Nastavit će napredovati. Djeluje vrlo miran, kad je pod pritiskom, a to su odlične odlike", zaključio je Bob Bryan čiju momčad već u četvrtak čeka obračun s Nizozemcima.

U njemu će i hrvatski tenisači navijati za Amerikance, jer u slučaju njihove pobjede i naši reprezentativci drže ključ koji otvara vrata četvrfinala u svojim rukama.

