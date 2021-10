Odjeknula je teniskim svijetom izjava premijera australske savezne države Victorije Daniela Andrewsa da tenisači i tenisačice koji nisu cijepljeni vjerojatno neće moći dobiti vizu te zaigrati na Australian Openu. Znači to da na Australian Openu, ako se u međuvremenu ne cijepi, neće moći nastupiti prvi tenisač svijeta Novak Đoković.

Nema sportaša koji je svojim uvjerenjima obilježio ovu eru koronavirusa kao Novak Đoković. Sjetimo se samo što se dogodilo u Zadru, gdje se na turniru koji je on organizirao spektakl pretvorio u internacionalni korona-incident.

Novakovi kritičari dočekali su nakon toga Novaka "na volej“ i kritizirali ga zbog razvratnog i neodgovornog ponašanja. Turnire u Beogradu i Zadru pratili su razulareni tulumi u vremenu kad cjepivo protiv koronavirusa nije bilo dostupno. Čak i nakon silnih optužbi Novak nije popustio, ostao je vjeran svojim principima i nastavio se boriti za slobodu izbora što se tiče cijepljenja protiv koronavirusa.

Prosvjedi vjerojatno neće pomoči

Đoković se sad našao u možda i najtežoj situaciji u karijeri, kad mora birati hoće li izdati svoje principe i cijepiti se protiv koronavirusa kako bi mogao ići na Australiju ili će jednostavno prosvjedovati i nadati se da će njemu i ostalim necijepljenim tenisačima organizatori nekako popustiti.

Šanse za ovaj drugi scenarij nisu baš izgledne. Melbourne je grad u kojem lockdown zbog koronavirusa traje 246 dana i rekorderi su u cijelom svijetu, nakon što su prošli tjedan pretekli Buenos Aires. Plan je da se restrikcije prekinu kad se procijepljenost dovede do 70 posto, što se očekuje do kraja ovog mjeseca. Ipak, organizatori ne žele da Australian Open postane novo žarište.

"Mislim da osoba na koju mislite (Đoković op.a.) ili bilo koji tenisač ili vozač Formule 1 ili golfer neće moći dobiti vizu. Ako sam ja slučajno u krivu, vlada će vas obavijestiti“, rekao je Andrews.

Povratak Nadala i Federera

Australia je Novakov Grand Slam, prvi igrač svijeta najviše je puta slavio u Melbourneu, a u lovu na titulu najboljeg tenisača svih vremena, u uvjetima kakvi jesu, Ovaj Australian Open mogao mu je biti presudan. Ovako, ako ne nastupi, postoji mogućnost da ga prestigne Rafael Nadal ili Roger Federer koji su svoje povratke najavili baš na Australian Openu sljedeće godine. Đoković, Nadal i Federer imaju svaki po 20 Grand Slam titula u karijeri. Usput rečeno, Nadal i Federer jaki su zagovaratelji cijepljenja.

Nije Novak jedini koji zbog (ne)cijepljenja možda neće nastupiti u Australiji. WTA je objavio da je samo polovica tenisačica cijepljena, ali da se nadaju da će ih do kraja godine biti 85 posto. Također, treći igrač svijeta Stefanos Tsitsipas još se uvijek navodno nije cijepio, a u istoj skupini su i Andrej Rubljov, Elina Svitolina, Arina Sabaljenka…

Sam Đoković zbog ovakve je odredbe (koja još uvijek nije službena) u intervjuu za Blic rekao kako gubi vjeru u ljudski rod. Poziva se na diskriminaciju necijepljenih.

"Jedna te ista stvar se vrti i pravi se razdor u društvu, ne samo u sportskom, nego u cijelom društvu, između onih koji su cijepljeni i necijepljeni. I to je stvarno strašno. Da smo mi spali na to da nekoga diskriminiramo ako želi odlučiti za sebe ovako ili onako, da li se hoće ili neće cijepiti. To je stvarno... Jako sam razočaran društvom svjetskim u ovom trenutku i načinu na koji mediji prenose i vrše pritiske na sve ljude. Ima previše nejasnoća, previše nekih informacija koje i nisu validne, pa se pokažu da jesu, pa nisu, dosta se sve mijenja", rekao je Đoković.