Necijepljeni tenisači vjerojatno neće moći dobiti vizu kako bi otputovali u Australiju na Australian Open Grand Slam turnir, upozorio je u utorak dužnosnik australske vlade.

"Mislim da necijepljeni tenisači neće dobiti vizu za ulazak u ovu zemlju, a kad bi je i dobili, vjerojatno bi morali biti nekoliko tjedana u karanteni", kazao je premijer države Victorije Daniel Andrews na brifingu novinara.

Andrews je to rekao nakon što je prvi igrač svijeta i branitelj naslova Novak Đoković odbio otkriti je li cijepljen te izjavio kako nije siguran kako će izgledati ostatak njegove sezone, odnosno, hoće li uopće, i gdje, igrati.

Cijepljenje je privatno pravo

Novak se oglasio u intervjuu za srpski Blic te pojasnio svoju stranu priče.

"Pratim situaciju i konačna odluka će biti početkom studenog. Ne vjerujem da će se puno mijenjati uvjeti, vjerojatno će biti, kao i ove godine, puno restrikcija. Koliko sam čuo, Australci pokušavaju poboljšati uvjete za sve. I za one koji su cijepljeni i za one koji nisu. Najveći problem je što, ako ste u avionu s osobom koja je pozitivna, morate 14 dana u hotelsku sobu. Čak 70 igrača je moralo u izolaciju ove godine. To je svima ostalo u lošem sjećanju", rekao je Đoković.

Đoković ni u ovom intervjuu nije htio otkriti je li cijepljen ili ne, kaže da je to njegovo privatno pravo. Na Australian Open vjerojatno neće ići, a to je "njegov" turnir koji je osvojio najviše puta u povijesti.

"Pratim situaciju oko Australije i, koliko sam razumio konačna odluka Vlade Australije i Tenis Australije bit će za dva tjedna, znači to je prvi ili drugi tjedan studenog. Ne vjerujem da će se nešto mnogo mijenjati uvjeti u odnosu na ono što već znamo. Kao što je to bio slučaj i ove godine, bit će dosta nekih restrikcija. Glavni problem je taj što, ako ste u avionu sa osobom koja je pozitivna, bilo da ste cijepljeni ili ne, automatski morate 14 dana u sobu. To se desilo i Viktoru Troickom u siječnju ove godine. Ne samo njemu, već i 70 igrača je moralo u karantenu. S dosta igrača sam razgovarao i to je nešto što je svima ostalo u lošem sjećanju. Volio bih kada bi se igrači malo više udružili, da li kroz PTPA ili nešto nezavisno ili kroz ATP ili WTA, samo da na neki način i mi budemo relevantni u nekom procesu odlučivanja. Sada, osjećam da se igrači uopće ne pitaju ni za što. Što se ne razlikuje mnogo od prošlosti kako su se stvari radile, ne samo za Australiju, nego za mnoge druge turnire, da ne ulazim sada u detalje. Ne znam da li ću ići u Australiju, ne znam što se događa. Trenutno, situacija uopće nije dobra", objasnio je Đoković.

'Na što smo spali kao društvo'

Kaže kako ga iznenađuje da nije velik broj igrača i igračica zainteresiran za tu temu te da će se na taj način teško izboriti da se uvjeti promijene. Rekao je i da je izgubio vjeru u ljudski rod.

"Jedna te ista stvar se vrti i pravi se razdor u društvu, ne samo u sportskom, nego u cijelom društvu, između onih koji su cijepljeni i necijepljeni. I to je stvarno strašno. Da smo mi spali na to da nekoga diskriminiramo ako želi odlučiti za sebe ovako ili onako, da li se hoće ili neće cijepiti. To je stvarno... Jako sam razočaran društvom svjetskim u ovom trenutku i načinu na koji mediji prenose i vrše pritiske na sve ljude. Ima previše nejasnoća, previše nekih informacija koje i nisu validne, pa se pokažu da jesu, pa nisu, dosta se sve mijenja", rekao je Đoković.