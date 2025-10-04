Bravo, Luka! Mladi tenisač preokretom izborio finale u Bragi

Luka Mikrut, 21-godišnji hrvatski tenisač i trenutačno 239. na svjetskoj ljestvici, igrat će u finalu ATP Challenger turnira u portugalskoj Bragi nakon preokreta kojeg je napravio u polufinalu.

Mikrut je finale izborio pobjedom 4-6, 6-0, 6-3 protiv španjolskog tenisača Alejandra Moro Canasa, koji je 266. na ATP ljestvici. Mikrut je time izborio treće finale u karijeri na ATP Challenger razini, a tamo ga u nedjelju čeka pobjednik meča u kojem se sastaju Čeh Zdenek Kolar i Litavac Vilius Gaubas.

U prvom setu nije bilo breaka do 4-4 kada je Španjolac oduzeo servis suparniku i time stekao prednost u setovima. Međutim, odgovor Mikruta je uistinu bio žestok. Dobio je drugi set bez izgubljenog gema, dok je u trećoj dionici brzo pobjegao na 4-1 i time definitivno slomio suparnika.

