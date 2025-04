Osmi tenisač svijeta požalio se na užasan tretman: 'Pod stalnim sam stresom, izludjet ću'

Sveprisutna tema dopinga u teniskom svijetu dodatno se rasplamsala nakon slučaja Sinner u kojem je prvi tenisač svijeta suspendiran na nekoliko mjeseci nakon što su mu nađene zabranjene supstance koje je nenamjerno unio u organizam.

Uoči Mastersa u Madridu o velikim problemima koje tenisači prolaze uslijed rigoroznih antidopinških kontrola govorio je i Andrey Rublev, osmi tenisač svijeta. Rublev je priznao da živi u stalnom stresu jer tenisači u svakom trenutku moraju biti na lokaciji koju su prijavili u rasporedu. Dva odstupanja od tog rasporeda su "besplatna", a treći bi doveo do suspenzije od godinu do dvije dana. "To je problem koji me plaši. Moramo zapisati u raspored gdje ćemo biti u svako doba dana", rekao je Rus.

'Sumnjam i u meso koje jedem'

"Ako zaboravite ili niste tu, to je jedna od tri greške. Nije fer. Zbog toga živite u stalnom stanju stresa. Na primjer, jučer sam zaboravio uskladiti svoj raspored jer sam došao u Madrid. Srećom, nije se dogodilo ništa ozbiljno", požalio se Rublev koji je iskazao i strah od svega što jede kako slučajno ne bi u organizam unio zabranjenu supstancu.

"S godinama sam postao oprezan s uzimanjem lijekova. Ako mi pozli, izbjegavam išta uzimati. U mom slučaju imam sreću da mogu razgovarati s liječnicima, ali to nije slučaj kod svih. Sumnje se protežu čak i na hranu; čak i u mesu ima zabranjenih tvari. Može vas izluditi", zaključio je Rublev.

