Alcaraz ostao šokiran u Parizu: Malo tko je mislio da će Carlos ovo izgubiti

Britanski tenisač Cameron Norrie, trenutačno 31. na ATP ljestvici, kreirao je senzaciju na pariškom dvoranskom ATP Masters 1000 turniru pobijedivši u drugom kolu prvog tenisača svijeta Carlosa Alcaraza sa 4-6, 6-3, 6-4.

Ljevorukom 30-godišnjaku ovo je bio osmi dvoboj s Alcarazom u kojem je po treći put pobijedio Španjolca. Prvi put je to učinio 2022. na Mastersu u Cincinnatiju, a potom i 2023. na zemljanoj podlozi u Rio de Janeiru.

Alcarazu je jedan 'break' bio dovoljan za osvajanje prvog seta, ali do kraja meča više nije uspio nijednom slomiti suparnikov servis. Norrie je u drugom i trećem setu spasio po dvije 'break'-lopte.

Alcaraz je tako ostao na jednom četvrtfinalu u Parizu u pet nastupa, a drugi put je na ovom turniru ostao bez plasmana u osminu finala.

Alcarazovim ranim porazom rastu izgledi Janniku Sinneru da do kraja sezone prestigne svog najvećeg konkurenta i još jednom godinu završi kao svjetski "broj 1". Talijan je u utorak na konferenciji za medije u Parizu takav scenarij proglasio "nemogućim", ali nakon Norrijeve pobjede su izgledi za to postali veći.

Sinner će u srijedu odigrati meč 2. kola, a suparnik mu je 41. tenisač svijeta, Belgijac Zizou Bergs.

