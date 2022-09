Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je jedno mjesto i sada je 16. tenisač svijeta na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak.

Borna Ćorić je također ostvario napredak, popeo se sa 29. na 26. mjesto, kao i Borna Gojo koji je skočio sa 176. na 164. poziciju. Nino Serdarušić je pao sa 251. na 278. mjesto na ljestvici, a Duje Ajduković se popeo sa 324. na 319.mjesto.

Među vodećima je došlo do promjene. Prvo mjesto zauzeo je nakon osvajanja zadnjeg grand slam turnira sezone US Opena Španjolac Carlos Alcaraz koji je tako sa 19 godina i četiri mjeseca postao najmlađi svjetski broj jedan. Na drugo mjesto popeo se sa sedmog finalist US Opena Norvežanin Casper Ruud, dok je Španjolac Rafael Nadal ostao treći.