Španjolac Carlos Alcaraz pobjednik je posljednjeg teniskog Grand Slam turnira sezone US Opena nakon što je u finalu pobijedio Norvežanina Caspera Ruuda sa 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3.

Alcarazu je ovo prvi Grand Slam naslov u karijeri, a ovom pobjedom je postao i prvi tenisač svijeta. I to sa 19 godina i četiri mjeseca čime je postao najmlađi svjetski broj jedan.

Do sada je taj rekord držao Australac Lleyton Hewitt koji je imao 20 godina i 9 mjeseci kada je 2001. postao broj jedan.

Mladi Španjolac je do sada u New Yorku igrao samo jednom, prošle godine doguravši do četvrtfinala što je do sada i bio njegov najbolji rezultat na nekom od četiri najveća svjetska turnira.

Do treće pobjede u trećem međusobnom ogledu, Alcaraz je stigao nakon tri sata i 22 minute igre. Ove godine već ga je dobio u finalu Mastersa u Miamiju, a lani u četvrtfinalu Marbelle.

Za mladog Španjolca to je bilo osmo finale u karijeri pri čemu sedmo ove godine, a dobio je šest turnira među kojima i lani naš Umag, dok je ove godine izgubio u Umagu od Talijana Jannika Sinnera.

S druge strane Ruud je izgubio i svoje drugo Grand Slam finale. Ove godine je igrao i finale Roland Garrosa u kojem je glatko izgubio od Španjolca Rafaela Nadala.

Alcaraz je bolje ušao u meč. Već u prvom gemu je imao dvije break lopte, no Ruud se izvukao. U trećem gemu nije. Španjolac je poveo sa 3-1 i potom break prednosti zadržao do kraja seta kojeg je za 49 minuta dobio rezultatom 6-4.

Odluka u četvrtom setu

Ruud je ekspresno uzvratio u drugom setu. Pri vodstvu 3-2 napravio je prvi break, a kod 5-2 još jednom je oduzeo suparniku servis za 6-2 i poravnanje rezultata.

Treći set krenuo je Alcarazovim vodstvom 2-0, no Ruud je odmah uzvratio izjednačivši na 2-2. Više nije bilo oduzetih servisa pa je set otišao u trinaestu igru. Španjolac je fantastično odigrao tiebreak. Uz dva mini breaka poveo je 4-1, zatim je osvojio svoja dva servisa za 6-1, te još jednom oduzeo servis za konačnih 7-1 i 2-1 u setovima.

Korak bliže pobjedi 19-godišnji Španjolac je stigao u šestom gemu četvrtog seta napravivši break za 4-2. Ruud je smanjio na 5-3, no više od toga nije išlo i Alcaraz je četvrti set dobio 6-3.

Alcaraz je ovom pobjedom postao drugi najmlađi pobjednik US Opena nakon Petea Samprasa koji je 1990. podigao trofej sa samo 19 godina i 28 dana.

Najmlađi pobjednik nekog Grand Slama u Open eri je Amerikanac Michael Chang koji je 1980. osvojio Roland Garros sa 17 godina i 110 dana.