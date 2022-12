Svjetsko nogometno prvenstvo, 22. po redu, došlo je u svoju završnicu u kojoj svoje mjesto, jedno od elitna 4, ima i hrvatska reprezentacija. U utorak s početkom u 20.00, na Lusail stadionu, izabranici Zlatka Dalića tražit će svoje drugo uzastopno finale na Mundijalu.

Sam svjetski vrh

Pazite, svoje drugo uzastopno. Vatrenima je sudjelovanje na velikim natjecanjima postalo normalno još davno prije, ali od Rusije 2018., pa do danas, hrvatska nogometna reprezentacija toliko je narasla da sad igra opet poluzavršnicu. Drugim riječima, toliko smo dobri, moćni, jaki, hrabri i uporni, da smo uistinu sam svjetski vrh.

Vatreni su ponovno osvojili srca nogometnog svijeta. Tako mala zemlja u kojoj su ljudi borci, a čiji karakter je izgrađen na problemima, ratnim strahotama, svakodnevnim nedaćama, vjerojatno svatko tko ovo čita ima neke svoje životne probleme s kojima se nosi, uostalom kao i svatko...

No, kad živite u jednoj maloj, ali opet toliko velikoj i ponosnoj zemlji, koja se itekako u prošlosti napatila, u kojoj životna situacija i nije baš bajna, u zemlji iz koje zbog manjka mogućnosti (čitaj novca) ljudi svakodnevno odlaze u europske zemlje, u potrazi za boljim životom, onda su uspjesi nešto što vas makne iz stvarnosti, što vas čini sretnijima. Onda su uspjesi, velike i dramatične pobjede, nešto zbog čega sanjate, uživate i tako barem na trenutak maknete misli sa svih problema i nedaća. I tada smo i mi zajedno s njima jedni od najboljih na svijetu...

'Hrvatska ima momčad, oni koji je nisu imali sad su kući'

Uživa i aktualni izbornik Slovenije Matjaž Kek, trener koji je Rijeku doveo do vrha i ispisao zlatne stranice kluba.

Matjaž Kek dokazana je trenerska veličina koja kao ključni, presudni faktor u ovom hrvatskom pohodu do polufinala, ističe veliku želju, motiv, veliko zajedništvo i kvalitetu, neupitnu kvalitetu potvrđenu srebrom u Rusiji i sad u Ligi nacija, kao i na ovom SP-u...

"Hrvatska nogometna reprezentacija ima pojedince koji igraju u TOP klubovima, ali opet i drugi imaju vrhunske igrače, ali znate što nemaju? E vidite, nemaju momčad. To neke reprezentacije na ovom turniru nisu imale i zato su ispale i već su doma, a Hrvatska igra polufinale. Normalno, takvo jedno natjecanje je dosta specifično, na njemu te mora malo pomaziti sreća. Ali opet, na to sve, ako nisi hrabar, ako nisi odlučan, ako nisi organiziran, discipliniran, samo sreća ti neće pomoći.

'Svaki put iskoči netko drugi'

"Još jedna velika kvaliteta Hrvatske je što u svakoj utakmici iskoči netko drugi. Danas se priča o Luki Modriću, sutra o Dominiku Livakoviću, pa Josipu Juranoviću, Andreju Kramariću, da ne nabrajam sad... Ne bih htio izdvajati nikog, govoriti imena, to u ovom trenutku nije fer. Jer, bilo tko da nije spomenut, i onaj koji je igrao 3 minute, nisi korektan prema njemu, a ovo je kolektivni sport i zajednički iskovan trenutak."

Naravno, svi su zaslužni, radi se o momčadi, ekipi, i svatko u njoj ima svoju ulogu. I oni nogometaši koji nisu dosad dobili priliku na turniru, i oni su zaslužni za uspjeh zbog svog ponašanja, poniznosti, osjećaja za momčad i zajednički uspjeh. Bez nekakvih ljutnji, nezadovoljstva, jer to truje momčad iznutra i narušava atmosferu. Vjerojatno i vi kao trener i sad izbornik Slovenije ne bi voljeli i ne volite imati nezadovoljnike?

"Ali, uvijek vam je to tako. Ali, kad se pobjeđuje, onda se tome ne daje toliko pažnje, onda je sve OK. Možda dođe, u tako jednom drugom vremenskom periodu, do nekih malih trzavica, sve je to ljudski i normalno. Sad očito, što se toga tiče, izborni, stožer, uže rukovodstvo HNS-a, izuzetno dobro komunicira s igračima i zna kvalitetno iskomunicirati i onda te neke stvari, ako su se možda i dogodile, govorim općenito, ostanu u svlačionici što je izuzetno bitno i da je i to dokaz zajedništva hrvatske nogometne reprezentacije".

Upravo to zajedništvo je jako oružje ove Dalićeve reprezentacije. Zajedništvo i to da nikad ne odustaju. To je grupa ljudi koja gaji pobjednički mentalitet i jedan posebni, ratnički karakter.

Zajedništvo

"I to zajedništvo, od medija prema van, je tako moćno da potkrijepljeno jednom mentalnom snagom koja je prisutna na svakom koraku, mislim da je jedan veliki adut Hrvatske. E sad, rekao sam već poslije Brazila, sad dolazi najljepše vrijeme. Sad se mora uživati u nogometu, sad stvarno treba puštati taj moment. Vaša reprezentacija, u njoj igraju rođeni pobjednici i znam da vam je bitan rezultat, da vam je on i u ovoj utakmici u prvom planu. I igrači su bezbroj puta pokazali da će njima od prve sekunde rezultat biti bitan. No, to vrijeme koje Hrvatska proživljava, ovi trenuci, to je najveća moguća nagrada koja se jednom sportašu može dogoditi. Sve te patnje, uloženi trud, svo to vrijeme, sva ta kolektivna patnja tebe i tvoje obitelji, odricanja, sve je to sad došlo na naplatu", priča nam Matjaž Kek i nastavlja:

'Hrvati, uživajte, znam da vam je rezultat bitan, ali treba i uživati u ovom'

"Zbog toga mislim da je ovo trenutak kad treba uživanje uz izazov koji je abnormalan, koji nije normalan, taj izazov, želja, voljni moment, sigurno oni gledaju sve slike koje dolaze iz Hrvatske i diljem svijeta, slike slavlja, sve to oni vide, doživljavaju i to im je još energija više. U sportu nekad dobiješ, a nekad izgubiš, ali tu emociju, to što su napravili, kreirali, čime su čitavu naciju, sve Hrvate dignuli na noge, ma ne samo vas Hrvate nego i čitavu regiju, to želiš i dalje održavati na životu, to im je pogonsko gorivo".

Znači i u Sloveniji se navija za Hrvatsku?

"Gledajte, to je stvar svakog pojedinca, ali ono što sam već rekao - isti smo prostor, susjedi smo, nekad smo bili ista država, toliko toga nas veže skupa, pa naravno da ću navijati za Hrvatsku, pa neću valjda navijati za Brazil ili Argentinu. Pa neka oni imaju Neymara, Messija, sve to skupa ali meni su Hrvati ipak bliži. No, svi smo različiti ljudi. Ne bih htio sad nekom tepati da navija ili ne navija za nekog, to je na svakom pojedincu zasebno za koga će i hoće li navijati", objašnjava nam Matjaž Kek i nastavlja:

'Uvjeren sam u dobru pripremu za Argentinu'

"Veliki trenutak za hrvatski nogomet je ovo polufinale SP-a, velika stvar se dogodila i zbog toga sam siguran da dečki znaju u tome guštati uz sav umor, uz tu silnu uloženu energiju, uvjeren sam da će se vaši nogometaši i stručni stožer dobro pripremiti za Argentinu. Mogli bi sad tu pametovati satima, ali mislim da Hrvatska u analizi, u samoj pripremi, u taktičkom dijelu, planu, u nekim rezervnim varijantama, radi fenomenalan posao i ja ću se pustiti tu opet, ne iznenaditi nego opet doživjeti kako će se pripremiti sad nakon 4 i pol godine ponovno za Argentinu. Oni su tvrdi, znaju igrati natjecateljski nogomet moćan u duelu i na trenutke na rubu granica. Nije Argentina samo Messi, iako je on već sad jedan od najboljih ikad."

Kakva je vaša prognoza utakmice i dobitna formula za Argentinu?

'Hrvatska mora razmišljati o sebi'

"Hrvatska, prije svega, mora razmišljati o sebi i normalno uz sav respekt, poniznost, poštovanje prema Argentini, gledati prema igri, razmišljati o načinu. To su ljudi koji znaju i jedva čekam da počne utakmica. Prognoza? Ja očekujem da će Hrvatska dobiti, ali i to da će biti teško. Bit će to izuzetno teška utakmica, to je polufinale SP-a. No, svašta se može dogoditi. Ali, ako Hrvatska i izgubi, svima u reprezentaciji Hrvatske, kao i onima koji su na neki način involvirani u uspjeh, zaslužuju veliki respekt", zaključio je Matjaž Kek.