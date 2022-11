Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, brončani Vatreni i slavni reprezentativni i Hajdukov stoper Igor Štimac, radit će ovo SP u Katru za indijsku TV, a u razgovoru za britanski Telegraph rekao je kako su za njega favoriti Argentina, Njemačka, Brazil, Francuska. Aktualni izbornik Indije istaknuo je:

O favoritima

"Inače su velika očekivanja od Brazila. Francuska, iako nije u dobroj formi, uvijek je jaka momčad. Da, imaju nekih problema, ali kada dođe turnir ove veličine, momčadi ostave po strani svoje razlike i bore se za zajednički cilj. Njemačka je sa svojim kolektivnim duhom uvijek tu. Ali za mene je Argentina momčad na koju se trebam pripaziti. Izgledaju jako dobro u posljednjih šest-sedam utakmica. Prvi put od 2014., kada ih je Lionel Messi odveo do finala, vidim da Argentina igra vrlo dobar nogomet. Također, budući da ovih dana ne igraju često s vrhunskim europskim momčadima, postoji osjećaj nepredvidivosti. To ih čini još opasnijim. Belgija je dobra i vjerojatno posljednja prilika za njihovu generaciju igrača da zablistaju na najvećoj sceni. Ali još jednom ću reći da Argentina ima vrlo dobre izglede da ode dalje", kazao je Igor Štimac.

Engleskog novinara zanimalo je i Štimćevo mišljenje o Hrvatskoj na ovom Mundijalu...

O Hrvatskoj

"Hrvatska je u odličnoj formi. Završili smo Ligu nacija na spektakularan način pobijedivši u gostima Francusku i Dansku. Mislim da je vrlo jak. Rekonstrukcija momčadi nakon Svjetskog prvenstva 2018. bila je uspješna. Nakon Svjetskog prvenstva 2018. otišla su neka starija lica i u sustav su dovedeni novi dečki. A prijelaz je bio na vrhunskoj razini. To je prilično nova momčad s dobrom mješavinom mladosti i iskustva. Imamo pet šest mladih igrača koji su jako dobri. Sada ovisi o tome kako se nosimo s pritiskom očekivanja, kako se ona prilagođavaju. Hrvatska je uvijek bila momčad koja pati u grupnoj fazi. Očekuje se da ćemo se kvalificirati zajedno s Belgijom iz te skupine i ako prođemo grupnu fazu, onda ćemo biti najteža momčad s kojom ćemo se suočiti. Nitko neće voljeti igrati protiv Hrvatske."

O Luki Modriću

O Luki Modriću, slavni Splićanin govori:

"Razgovarao sam s njim prije nekoliko dana i jako je uzbuđen zbog onoga što bi mogao biti njegov posljednji Mundijal. Da, nikad ne znamo što će ti biti posljednje, ali s obzirom na njegove godine, 37, mislim da možemo reći da bi mu ovo moglo biti posljednje. On zna koliko je važan za ovu mladu Hrvatsku. I rekao bih da je ovo prvi put da Hrvatska ide na Svjetsko prvenstvo kao jedan od favorita i Luka to zna. Svi su uvjereni da smo dovoljno jaki i moćni da idemo do kraja. Naravno, potrebno je i malo sreće. No, kao što sam već rekao, za Hrvatsku je najvažnije završiti prvu fazu turnira. Odatle bi trebali uzeti jednu po jednu utakmicu."

'Nama je normalno bilo igrati s trojicom iza, danas se to više ne može'

Vrlo malo momčadi ovih dana igraju u sustavu tri beka. Hrvatska je, na primjer, 1998. na SP-u u Francuskoj igrala s tri beka, a Igor Štimac je bio jedan od braniča u tom sustavu. Zašto su se treneri maknuli od tog sustava s trojicom iza?

"To je zato što vam trebaju određeni igrači za taj sustav, a treneri sada nemaju nogometaše koji se mogu dobro snaći u obrani od tri igrača. Nije 1998. da smo igrali s tri beka. I 1992. smo igrali na isti način. Nama je to bilo normalno. Imali smo odlične bekove koji su mogli braniti protiv šest igrača. Imali smo sjajne držače veznjake koji su imali moć i čvrste napadačke veznjake. Možda kada neke momčadi budu trebale riskirati onda ćete možda vidjeti taj sustav."

'Srbija je jaka i može iznenaditi, ali njima je ovo novo iskustvo'

O potencijalnim iznenađenjima na turniru Štimac govori:

"Srbija može iznenaditi i potencijalni je dark-horse Mundijala. Imaju vrlo jaku reprezentaciju. Iako imaju tešku skupinu s Brazilom, Kamerunom i Švicarskom, Srbija ima municiju za pucanje. Ova generacija igrača podsjeća me na onu našu u Hrvatskoj. Ova srpska momčad konačno je pronašla sjajnog menadžera, odnosno izbornika u Draganu Stojkoviću. Bili su briljantni u kvalifikacijama i izborili plasman svladavši Portugal. Vrlo su slični onome što je Hrvatska bila 90-ih sa snagom i fizikalijama koju pokazuju i donose na terenu. Ali, da ih sad vidimo. Za njih je ovo novo iskustvo."

Izaberi pobjednika Svjetskog prvenstva i osvoji potpisani dres Luke Modrića, televizor i ostale vrijedne nagrade