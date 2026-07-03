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TAKO JE, IBRA /

Zlatan žestoko udario na suce: 'Kako ovo možete poništiti?'

Zlatan žestoko udario na suce: 'Kako ovo možete poništiti?'
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Foto: Nike via Bestimage/Bestimage/Profimedia

Dodao je kako upravo zbog ovakvih situacija postoji VAR, ali smatra da ovoga puta tehnologija nije ispunila svoju svrhu

3.7.2026.
8:54
Sportski.net
Nike via Bestimage/Bestimage/Profimedia
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Hrvatska je bila na korak do senzacije, ali je put na Svjetskom prvenstvu završila dramatičnim porazom od Portugala. Nakon velike borbe i utakmice prepune tenzija, najviše se govori o poništenom pogotku u završnici, koji je izazvao brojne polemike među navijačima i stručnjacima.

Među onima koji su komentirali spornu situaciju našao se i legendarni Zlatan Ibrahimović. Nekadašnji švedski napadač smatra da je Hrvatska oštećena te da je pogodak trebao vrijediti.

"Po meni je to gol. Lopta je prije hrvatskog napadača promijenila smjer nakon dodira portugalskog igrača i to mijenja cijelu situaciju. Takav kontakt resetira akciju i ne možete nakon toga dosuditi zaleđe", rekao je Ibrahimović.

Dodao je kako upravo zbog ovakvih situacija postoji VAR, ali smatra da ovoga puta tehnologija nije ispunila svoju svrhu.

"VAR bi trebao ispravljati očite pogreške, a ne stvarati nove rasprave. U ovakvim trenucima odlučuje se sudbina reprezentacija i zato morate biti potpuno sigurni. Po mom mišljenju, ovo nije bilo zaleđe i pogodak je trebao biti priznat", poručio je Ibrahimović.

Zlatan IbrahimovićSvjetsko Prvenstvo 2026.
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