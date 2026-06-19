Zašto Modrić može nositi desetku, ali ne i broj po svom izboru na SP-u?

Dok milijuni prate Svjetsko prvenstvo, često se postavlja pitanje zašto su brojevi igrača ograničeni na raspon od 1 do 26. Iako bi zvijezde rado nosile specifičan broj iz klupske karijere, na najvećoj pozornici vrijede stroga FIFA-ina pravila koja stavljaju uniformnost ispred osobnog izbora.

Jedan igrač, jedan broj: Pravilo vezano uz momčad

Glavni razlog ovog ograničenja leži u propisima koji izravno povezuju numeriranje s veličinom momčadi. Svaka reprezentacija na završni turnir smije prijaviti najviše 26 igrača, pa brojevi na dresovima moraju biti unutar tog okvira, od 1 do 26. Time se osigurava jednostavan i standardiziran sustav identifikacije, za razliku od klupskog nogometa gdje brojevi idu sve do 99. Kako se kroz povijest mijenjala veličina momčadi, s 22 na 23, a od 2022. godine na 26, tako se prilagođavao i raspon brojeva.

Tradicija unutar strogih okvira

Iako je izbor ograničen, tradicija igra važnu ulogu. Prema službenim pravilima, dres s brojem jedan mora nositi jedan od prijavljenih vratara, obično prvotimac. Ostali brojevi, iako tehnički dostupni svima, nose snažnu simboliku. "Devetka" je gotovo uvijek rezervirana za klasičnog napadača, dok je "desetka" postala sinonim za najkreativnijeg igrača momčadi, broj koji nose zvijezde poput Messija i Modrića. Postoje i iznimke koje su postale pravilo, poput Cristiana Ronalda koji je karijeru i brend izgradio na broju sedam. Ta nepisana pravila unose red unutar zadanih granica.

Nema iznimaka, čak ni za zvijezde

Pravilo o brojevima od 1 do 26 je apsolutno i ne dopušta odstupanja tijekom cijelog turnira. Igrači ne mogu birati brojeve izvan tog raspona, bez obzira na status i preferencije. Zanimljivo je da u kvalifikacijama ili prijateljskim utakmicama vrijede blaža pravila, pa igrači tada mogu nositi i više brojeve. No, jednom kada FIFA zaprimi konačan popis od 26 igrača, dodijeljeni brojevi postaju fiksni. Igrač s tim brojem započinje i završava natjecanje, a promjene nisu dopuštene.

Rigidni sustav numeriranja na Svjetskom prvenstvu stoga nije osmišljen da ograniči individualnost igrača, već da osigura uniformnost, red i jasnu identifikaciju na najvećoj svjetskoj pozornici. To je sustav u kojem su pravila iznad osobnog brendiranja, uz tek mali naklon tradiciji koja određenim brojevima daje poseban značaj.