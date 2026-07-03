Vatreni ostali bez trofeja, ali zaradili milijune! Evo koliko im je donio Mundijal

Hrvatska je nastup na Svjetskom prvenstvu završila porazom od Portugala u šesnaestini finala, no uz sportski rezultat dolazi i značajna financijska nagrada.

FIFA je za ovogodišnji Mundijal osigurala nagradni fond od 760 milijuna eura. Sam plasman na završni turnir Hrvatskoj je donio 10,88 milijuna eura, od čega je 2,18 milijuna bilo namijenjeno troškovima priprema.

Prolaskom skupine i ulaskom u nokaut-fazu Vatreni su zaradili dodatnih 9,57 milijuna eura, koliko pripada reprezentacijama koje natjecanje završe u šesnaestini finala.

Ukupno će tako Hrvatski nogometni savez od FIFA-e dobiti 20,45 milijuna eura, a sredstva će potom biti raspoređena između Saveza, igrača i stručnog stožera.