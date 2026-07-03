FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZA BUDUĆNOST /

Vatreni ostali bez trofeja, ali zaradili milijune! Evo koliko im je donio Mundijal

Vatreni ostali bez trofeja, ali zaradili milijune! Evo koliko im je donio Mundijal
×
Foto: Chris Young/PA Images/Profimedia

Sredstva će potom biti raspoređena između Saveza, igrača i stručnog stožera

3.7.2026.
15:04
Sportski.net
Chris Young/PA Images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska je nastup na Svjetskom prvenstvu završila porazom od Portugala u šesnaestini finala, no uz sportski rezultat dolazi i značajna financijska nagrada.

FIFA je za ovogodišnji Mundijal osigurala nagradni fond od 760 milijuna eura. Sam plasman na završni turnir Hrvatskoj je donio 10,88 milijuna eura, od čega je 2,18 milijuna bilo namijenjeno troškovima priprema.

Prolaskom skupine i ulaskom u nokaut-fazu Vatreni su zaradili dodatnih 9,57 milijuna eura, koliko pripada reprezentacijama koje natjecanje završe u šesnaestini finala.

Ukupno će tako Hrvatski nogometni savez od FIFA-e dobiti 20,45 milijuna eura, a sredstva će potom biti raspoređena između Saveza, igrača i stručnog stožera.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike