Svjetski prvaci na kušnji, a dva para love povijesni uspjeh

Svjetsko prvenstvo 2026. ulazi u najuzbudljiviju etapu. Petak, 3. srpnja, donosi tri dvoboja šesnaestine finala. Branitelji naslova Argentinci suočavaju se s iznenađenjem turnira, dok se u Arlingtonu i Kansas Cityju vode bitke za povijesni plasman u osminu finala.

Povijesna prilika na AT&T stadionu

Dan otvara dvoboj Australije i Egipta u Arlingtonu, a ulog je ogroman. Obje reprezentacije traže prvu pobjedu u nokaut fazi svjetskih prvenstava. Australci su do ove faze stigli kao drugi u skupini D, osiguravši prolaz remijem s Paragvajem. Egipat je u skupini G također bio drugi i ostao je neporažen. "Faraoni" nisu bili u osmini finala od 1934. godine, stoga je ovo generacijska prilika. Njihove nade uvelike ovise o Mohamedu Salahu, za kojeg se vjeruje da će biti spreman unatoč problemima s tetivom. Pobjednika u sljedećem krugu čeka bolji iz okršaja Argentine i Zelenortskih Otoka.

Prvaci protiv neporaženih debitanata

U Miamiju na teren izlaze branitelji naslova Argentinci, a protivnik su im Zelenortski Otoci, hit prvenstva. Ovo će biti prvi međusobni dvoboj ovih nacija. Argentina je kroz grupu projurila s tri pobjede i impresivnom gol-razlikom od 18-1 u zadnjih šest nastupa. S druge strane, "Plavi morski psi" dokazali su da nisu prolaznici. U skupini su ostali neporaženi, upisavši remije i protiv Urugvaja i Španjolske. Njihova snaga je čvrsta obrana koja je u zadnjih šest utakmica primila samo tri gola. Iako je Argentina apsolutni favorit, Zelenortski Otoci pokazali su da se znaju nositi s jačima od sebe i tražit će svoju priliku.

Južnoamerički ritam protiv afričke snage

Posljednji dvoboj dana igra se u Kansas Cityju, gdje se sastaju Kolumbija i Gana. Kolumbijci su u nokaut fazu ušli kao pobjednici skupine, pokazavši atraktivan nogomet. Gana je svoj put pronašla kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi, dokazavši mentalnu snagu. Ovo će biti njihov prvi međusobni ogled na svjetskim prvenstvima, što pojačava neizvjesnost. Dok Kolumbija slovi za blagog favorita, Gana je poznata kao momčad koja može iznenaditi. Pobjednik ovog susreta osigurat će mjesto u osmini finala protiv boljeg iz dvoboja Švicarske i Alžira.

Sva tri susreta nude jedinstvene priče i uloge. Nokaut faza ne prašta pogreške, a petak će zasigurno otkriti nove junake i možda donijeti koje veliko iznenađenje na putu prema finalu u New Jerseyju.