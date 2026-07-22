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Španjolci slave naslov bez nereda, Vázquez poslao poruku koja je odjeknula

Španjolci slave naslov bez nereda, Vázquez poslao poruku koja je odjeknula
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Foto: Scar Ortiz/Zuma Press/Profimedia

Proslave su protekle uglavnom mirno u usporedbi s onom u Francuskoj krajem svibnja

22.7.2026.
12:29
Hina
Scar Ortiz/Zuma Press/Profimedia
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"Bez razbijanja semafora, bez paljenja automobila, bez pljačkanja trgovina... Jednostavno Španjolska", poručio je nogometaš Lucas Vázquez pohvalivši milijune navijača u zemlji nakon što je njegova reprezentacija u nedjelju osvojila drugi naslov svjetskog prvaka.

Vázquez, igrač Bayer Leverkusena te bivši ofenzivac Real Madrida, koji je za španjolsku reprezentaciju nastupio devet puta, istaknuo je putem objave na Instagramu zadovoljstvo načinom na koji su navijači proslavili pobjedu, bez ozbiljnijih incidenata.

Nekoliko minuta nakon posljednjeg sučevog zvižduka u finalu s Argentinom (1-0), milijuni Španjolaca izašli su na ulice gradova i sela kako bi proslavili osvajanje druge zvjezdice na dresu nacionalne momčadi.

Proslave su protekle uglavnom mirno u usporedbi s onom u Francuskoj krajem svibnja kada su navijači PSG-a slavili osvajanje Lige prvaka, pri čemu je bilo 219 ozlijeđenih i 780 uhićenih. 

Španjolska je osvajanjem Svjetskog prvenstva stigla do svoje druge svjetske titule u povijesti, nakon prvog naslova osvojenog 2010. godine u Južnoafričkoj Republici.

ŠpanjolskaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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