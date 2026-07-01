Igrač Ekvadora dobio izravni crveni zbog kršenja novog pravila: Evo što je napravio

Reprezentacija Meksika svladala je noćas po našem vremenu Ekvador rezultatom 2-0 i izborila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva. Strijelci za Meksiko bili su Julian Quinones i Raul Jimenez, koji su svojim pogocima osigurali prolaz dalje.

U završnici susreta dogodila se situacija koja je privukla veliku pozornost. Ekvadorski branič Piero Hincapie u 94. minuti zaradio je izravni crveni karton nakon sukoba s meksičkim napadačem Santiagom Gimenezom.

Tijekom rasprave rukom je prekrio usta, a slovenski sudac Slavko Vinčić, nakon pregleda VAR snimke, odlučio ga je isključiti primjenjujući novo FIFA-ino pravilo uvedeno uoči ovog Svjetskog prvenstva. Ono predviđa izravni crveni karton za takav potez.

Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Hincapie (24) jedan je od ključnih igrača Ekvadora. Nastupa za Arsenal, s kojim je prošle sezone osvojio naslov prvaka Premier lige i igrao finale Lige prvaka. U 39 nastupa za londonski klub tijekom prošle sezone nije dobio nijedan crveni karton.

Meksiko će utakmicu osmine finala igrati 6. srpnja na stadionu Azteca, s početkom u 2 sata po hrvatskom vremenu. Protivnik će mu biti pobjednik dvoboja Engleske i DR Konga, koji je na rasporedu danas od 18 sati.