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Igrač Ekvadora dobio izravni crveni zbog kršenja novog pravila: Evo što je napravio

Igrač Ekvadora dobio izravni crveni zbog kršenja novog pravila: Evo što je napravio
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Foto: Heuler Andrey/Diaesportivo/Zuma Press/Profimedia

Slovenski sudac nije dvojio niti sekunde

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
1.7.2026.
8:02
Heuler Andrey/Diaesportivo/Zuma Press/Profimedia
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Reprezentacija Meksika svladala je noćas po našem vremenu Ekvador rezultatom 2-0 i izborila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva. Strijelci za Meksiko bili su Julian Quinones i Raul Jimenez, koji su svojim pogocima osigurali prolaz dalje.

U završnici susreta dogodila se situacija koja je privukla veliku pozornost. Ekvadorski branič Piero Hincapie u 94. minuti zaradio je izravni crveni karton nakon sukoba s meksičkim napadačem Santiagom Gimenezom.

Tijekom rasprave rukom je prekrio usta, a slovenski sudac Slavko Vinčić, nakon pregleda VAR snimke, odlučio ga je isključiti primjenjujući novo FIFA-ino pravilo uvedeno uoči ovog Svjetskog prvenstva. Ono predviđa izravni crveni karton za takav potez.

Igrač Ekvadora dobio izravni crveni zbog kršenja novog pravila: Evo što je napravio
Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Hincapie (24) jedan je od ključnih igrača Ekvadora. Nastupa za Arsenal, s kojim je prošle sezone osvojio naslov prvaka Premier lige i igrao finale Lige prvaka. U 39 nastupa za londonski klub tijekom prošle sezone nije dobio nijedan crveni karton.

Meksiko će utakmicu osmine finala igrati 6. srpnja na stadionu Azteca, s početkom u 2 sata po hrvatskom vremenu. Protivnik će mu biti pobjednik dvoboja Engleske i DR Konga, koji je na rasporedu danas od 18 sati.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Ekvador
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