Naoružani muškarac upao u englesku bazu na Svjetskom prvenstvu

Engleska nogometna reprezentacija suočila se sa sigurnosnim incidentom u svojoj bazi za Svjetsko nogometno prvenstvo u Kansas Cityju nakon što je nepoznati muškarac, koji je kod sebe imao francuski ključ, neovlašteno ušao u prostorije koje koristi momčad. Incident se dogodio početkom tjedna u medijskom centru KC Parksa, smještenom u blizini trening-kampa engleske reprezentacije u Swope Soccer Villageu, javlja Daily Mail.

Policija je intervenirala nakon dojave da je muškarac ušao u zgradu noseći francuski ključ i pritom glasno vičući. Prema dostupnim informacijama, osoba je izgledala uznemireno. Kada je čula dolazak policije, pokušala je napustiti objekt, ali su je pripadnici policije Kansas Cityja ubrzo zaustavili i priveli. Muškarac je izveden iz zgrade, a ključ mu je oduzet.

Iako je situacija izazvala zabrinutost, zasad nema informacija da je uljez ikome prijetio ili da je netko bio ugrožen. U trenutku incidenta u medijskom centru bili su novinari, članovi Engleskog nogometnog saveza i ostalo osoblje. Izbornik Thomas Tuchel, njegov stručni stožer i igrači u tom su se razdoblju pripremali za medijske aktivnosti, ali nisu bili uključeni u događaj.

Englezi su se nakon incidenta nastavili pripremati za četvrtfinalni dvoboj Svjetskog prvenstva protiv Norveške, koji se igra u subotu navečer u Miamiju. Reprezentacija bi trebala krenuti na put u petak, no Tuchel ima nekoliko kadrovskih problema zbog ozljeda, bolesti i suspenzija.

Pozitivna vijest za engleski stožer je povratak Reecea Jamesa treninzima nakon ozljede zadnje lože zadobivene protiv Gane, iako još nije sigurno hoće li biti spreman za nastup. Jarell Quansah neće konkurirati zbog suspenzije od dvije utakmice nakon crvenog kartona protiv Meksika, dok Marc Guehi ima manjih problema sa zadnjom ložom. Dodatnu zabrinutost izaziva stanje Declana Ricea, koji se i dalje nosi s bolovima u zadnjoj loži i leđima te je zbog bolesti propustio posljednja dva treninga.