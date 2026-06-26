Senzacionalni Ekvador srušio Njemačku i obilježio dan pun drame na SP-u

Petnaesti dan Svjetskog prvenstva donio je konačne odluke na terenu u tri skupine. Dok su se favoriti mučili, autsajderi su tražili svoju priliku za povijest. Nakon posljednjih devedeset minuta u skupinama D, E i F, poznati su novi putnici u nokaut fazu, a dan će ostati upamćen po jednom od najvećih iznenađenja turnira.

Šok za Elf, Ekvador slavi

Najveći šok dana dogodio se kada je Ekvador priredio senzaciju svladavši Njemačku s 2:1. Iako je "Elf" rano poveo, Ekvadorci su preokrenuli rezultat i bacili svoje navijače u trans, osiguravši prolazak dalje kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi. Unatoč porazu, Njemačka je ipak završila kao prva u skupini. U drugom susretu, Obala Bjelokosti je pobjedom od 2:0 nad Curaçaom potvrdila drugo mjesto, a junak je bio dvostruki strijelac Nicolas Pépé.

SAD pao, Australiji dovoljan bod

U skupini D bilo je iznimno uzbudljivo. Iako su već osigurali prvo mjesto, domaćini SAD-a doživjeli su poraz od Turske u sjajnoj utakmici koja je završila 3:2. Turcima pobjeda nije bila dovoljna za prolaz, ali su se časno oprostili. Odluka o drugom putniku pala je u dvoboju Paragvaja i Australije. U tvrdoj utakmici bez puno rizika, mreže su ostale netaknute. Remi 0:0 odveo je Australce na drugo mjesto, dok Paragvaj s četiri boda čeka rasplet u ostalim skupinama.

Nizozemci sigurni, Japan i Švedska dalje

Nizozemska je opravdala ulogu favorita i pobjedom od 3:1 protiv Tunisa potvrdila prvo mjesto u skupini. "Oranje" je odigralo dominantno i osiguralo si povoljniji ždrijeb. Puno zanimljivije bilo je u drugom susretu, gdje su Japan i Švedska u izravnom okršaju odlučivali o drugom mjestu. Remi 1:1 na kraju je odveo obje reprezentacije u nokaut fazu – Japan kao drugoplasiranu, a Švedsku kao trećeplasiranu.

Kompletiran je tako popis putnika iz ove tri skupine. Njemačka, SAD, Nizozemska, Obala Bjelokosti, Australija i Japan idu dalje kao prve dvije momčadi, dok Ekvador, Paragvaj i Švedska svoju šansu čekaju s trećeg mjesta, potvrđujući neizvjesnost koju donosi prošireni format.