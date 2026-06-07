Samo je jednom čovjeku ovo uspjelo, iako su brojni pokušavali

Talijan Vittorio Pozzo jedini je nogometni trener na svijetu koji je dva puta osvajao svjetski naslov, oba puta na klupi talijanske reprezentacije.

Kroz povijest svjetskih prvenstava 21 trener se okitio titulom svjetskog prvaka, a jedino je Talijan Vittorio Pozzo dva puta osvajao svjetski naslov, oba puta na klupi talijanske reprezentacije.

Pozzo je prvi naslov osvojio 1934. na prvenstvu koje je igrano u Italiji, a potom i četiri godine kasnije u Francuskoj. “Azzurre” je predvodio i do zlatne medalje na olimpijskim igrama 1936. u Berlinu.

"Il Vecchio Maestro" u povijesti će nogometa ostati upisan i zbog čuvene formacije “Il Metodo” koju je ovaj talijanski strateg predstavio svijetu početkom 20. stoljeća.

Naime do 1930. godine cijeli nogometni svijet igrao je u formaciji piramide 2-3-5, koju je proslavio Blackburn Rovers krajem 19. stoljeća. No, Pozzo je svijetu predstavio sustav 2-3-2-3 koji je imao upečatljivu premoć u sredini terena blokiravši svaki pokušaj kontranapada protivnika. S ovom formacijom Italija je osvojila dva uzastopna naslova svjetskog prvaka.

Među osvajačima svjetskog naslova najviše je Brazilaca - petorica (Vicente Feola, Aymore Moreira, Mario Zagallo, Carlos Alberto Parreira, Luiz Felipe Scolari), a zanimljivo, sve reprezentacije koje su osvajale svjetski naslov za kormilom su imale domaće stručnjake.

Dodajmo i kako su samo trojica osvajala svjetsko prvenstvo i kao igrač i kao trener - Brazilac Mario Zagallo, Nijemac Franz Beckenbauer i Francuz Didier Deschamps.

Brazilac Zagallo je kao igrač slavio na World Cupu 1958. te četiri godine kasnije 1962. godine, dok je "Selecao" predvodio do svjetske krune 1970. godine. Zagallo je i kao izbornik mogao do druge krune, no 1998. u Francuskoj je osvojio drugo mjesto iza domaćina turnira.

Beckenbauer je igrački naslov osvojio 1974. godine, dok je kao izbornik 'elf' predvodio do svjetskog naslova 1990. godine.

Deschamps je kao igrač osvojio Coupe du Monde 1998. u Francuskoj, a to mu je uspjelo i na klupi "Tricolora" prije četiri godine u Rusiji.

Brazilac Carlos Alberto Parreira drži rekord sa najviše nastupa na finalnim turnirima Svjetskog prvenstva, čak šest puta pri čemu je vodio pet različitih reprezentacija.

IZBORNICI SVJETSKI PRVACI:

Alberto Suppici (Uru) Urugvaj, 1930., Vittorio Pozzo (Ita) Italija, 1934., Vittorio Pozzo (Ita) Italija, 1938., Juan López Fontana (Uru) Urugvaj, 1950., Sepp Herberger (Njem) SR Njemačka, 1954., Vicente Feola (Bra) Brazil, 1958., Aymoré Moreira (Bra) Brazil, 1962., Alf Ramsey (Eng) Engleska, 1966., Mario Zagallo (Bra) Brazil, 1970., Helmut Schön (Njem) SR Njemačka, 1974., César Luis Menotti (Arg) Argentina, 1978., Enzo Bearzot (Ita) Italija, 1982., Carlos Bilardo (Arg) Argentina, 1986., Franz Beckenbauer (Njem) SR Njemačka, 1990., Carlos Alberto Parreira (Bra) Brazil, 1994., Aimé Jacquet (Fra) Francuska, 1998., Luiz Felipe Scolari (Bra) Brazil, 2002., Marcello Lippi (Ita) Italija, 2006., Vicente del Bosque (Špa) Španjolska, 2010., Joachim Löw (Njem) Njemačka, 2014., Didier Deschamps (Fra) Francuska, 2018. i Lionel Scaloni (Arg) Argentina, 2022.