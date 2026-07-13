Novi šok u aferi Balogun: Procurilo tko je zapravo donio spornu odluku

Kontroverza oko ukidanja suspenzije američkom napadaču Folarinu Balogunu dobila je novi zaplet. Prema informacijama koje donosi glavni urednik sportske redakcije The Timesa Martyn Ziegler, odluku nije donio cijeli FIFA-in Disciplinski odbor, već isključivo njegov predsjednik Mohammad Al Kamali iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Navodno nijedan od preostalih 17 članova odbora nije sudjelovao u odlučivanju, iako je riječ o slučaju koji je izazvao veliku pozornost nogometne javnosti. Ako se te tvrdnje potvrde, ponovno će se otvoriti pitanje transparentnosti i načina na koji FIFA donosi ključne odluke.

FIFA bez odgovora

FIFA se još nije službeno oglasila niti pojasnila kako je donesena odluka kojom je Balogunu ukinuta automatska suspenzija nakon izravnog crvenog kartona protiv Bosne i Hercegovine.

Američki napadač trebao je propustiti utakmicu osmine finala protiv Belgije, no FIFA je neposredno prije susreta odgodila izvršenje kazne i omogućila mu nastup. Takav potez izazvao je burne reakcije, ponajviše u Belgiji, čiji je savez zatražio službeno obrazloženje i pokušao osporiti Balogunovo pravo nastupa.

Slučaj je dodatno podgrijao sumnje u politički utjecaj nakon što je potvrđeno da je američki predsjednik Donald Trump uoči odluke razgovarao s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom. Iako je prema pravilima odluku trebao potvrditi Disciplinski odbor, prema pisanju The Timesa presudio je samo njegov predsjednik Al Kamali, koji za svoj rad odgovara upravo Infantinu. Zbog toga kritičari tvrde da je takvim postupkom predsjednik FIFA-e pokušao svojoj odluci dati formalni legitimitet.