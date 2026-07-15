Nevjerojatan podatak uoči polufinala: Ovako nešto nikad se nije dogodilo
Bez obzira na ishod drugog polufinala, finale Svjetskog prvenstva donijet će dvoboj kakav nogometna povijest još nije zabilježila
Polufinale između Argentine i Engleske neće odlučiti samo protivnika Španjolskoj u finalu Svjetskog prvenstva, već će donijeti i povijesni presedan.
Ako finale izbori Engleska, gledat ćemo reprizu finala Europskog prvenstva 2024., u kojem je Španjolska slavila 2:1. Bio bi to prvi put u povijesti da iste dvije reprezentacije igraju finale uzastopnog Eura i Svjetskog prvenstva.
U slučaju prolaska Argentine, također će biti ispisana nova stranica nogometne povijesti. U finalu bi se prvi put sastali aktualni europski i južnoamerički prvak, Španjolska kao osvajač Eura i Argentina kao branitelj naslova Copa Américe.
Bez obzira na ishod drugog polufinala, finale Svjetskog prvenstva donijet će dvoboj kakav nogometna povijest još nije zabilježila.