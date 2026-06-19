FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LEGENDA /

Šok iz Njemačke! Neuer otkrio odluku koja mijenja sve nakon Svjetskog prvenstva

Šok iz Njemačke! Neuer otkrio odluku koja mijenja sve nakon Svjetskog prvenstva
×
Foto: Trask Smith/CSM/Shutterstock Editorial/Profimedia

Legendarni vratar Bayerna i Elfa skupio je tijekom sjajne karijere 125 nastupa u reprezentativnom dresu

19.6.2026.
11:49
Hina
Trask Smith/CSM/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Manuel Neuer, 40-godišnji njemački vratar, najavio je da će krug reprezentacije i definitivno napustiti po završetku aktualnog Svjetskog prvenstva na tlu Sjeverne Amerike.

Najavio je takvo što Neuer uoči utakmice drugog kola skupine E između Njemačke i Obale Bjelokosti koja se u Torontu igra ove subote s početkom u 22 sata. U prvom kolu Njemačka je pobijedila Curacao 7-1, a Neuer je čuvao njemačku mrežu.

„Ovo je moj posljednji veliki turnir s Njemačkom. Nemam nikakve planove za Europsko prvenstvo, za dvije godine. Želim živjeti opušteno, a ne stalno razmišljati o posljednjoj utakmici i oproštaju“, rekao je Neuer.

Legendarni vratar Bayerna i Elfa skupio je tijekom sjajne karijere 125 nastupa u reprezentativnom dresu, a popularni je Elf napustio nakon Europskog prvenstva 2024. godine. Odlučio se za povratak uoči ovog Svjetskog prvenstva premda je od Eura pauzirao te niti jednu minutu nije branio za Njemačku tijekom kvalifikacija.

„Odlučio sam se za povratak jer vjerujem da ova momčad može još jednom do kraja, do svjetskog naslova. Da nisam vidio šansu za takvo što danas me sigurno ne bi bilo ovdje“, poručio je Neuer koji je s Njemačkom osvojio naslov svjetskog prvaka 2014. godine. Na prvenstvu u Brazilu Neuer je izabran za najboljeg vratara te je bio golman s najviše odrađenih utakmica uz netaknutu mrežu.

U reprezentaciji je Neuer debitirao daleke 2009. godine.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Manuel Neuer
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike