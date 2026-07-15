Novi čin mitskog rivalstva: Messi i Argentina protiv Bellinghama i moćne Engleske

Branitelji naslova, Argentina, i Engleska susrest će se u srijedu u drugom polufinalu Svjetskog prvenstva 2026. na velebnom Mercedes-Benz stadionu u Atlanti. Ulog je golem, ogroman: mjesto u finalu protiv pobjednika dvoboja Francuske i Španjolske te prilika za ispisivanje novog poglavlja u jednom od najžešćih nogometnih rivalstava. Nakon pune 24 godine, ove dvije nogometne velesile ponovno se sastaju na najvećoj pozornici, a svijet s nestrpljenjem iščekuje sudar generacija predvođenih Lionelom Messijem s jedne te Harryjem Kaneom i Judeom Bellinghamom s druge strane.

Trnovit put do polufinala

Obje reprezentacije stigle su do polufinala pokazavši zavidnu mentalnu snagu, no njihov put nije bio nimalo lak. Argentina je projurila kroz grupnu fazu s tri pobjede, ali je u nokaut fazi prolazila kroz pravu dramu. "Gaučosi" su trebali produžetke protiv debitanata Zelenortskih Otoka, zatim su čudesnim preokretom u posljednjih deset minuta svladali Egipat nakon što su gubili 2:0, da bi u četvrtfinalu protiv borbene Švicarske ponovno igrali 120 minuta. Unatoč neuvjerljivim izdanjima, spasila ih je napadačka moć i genijalnost vječnog Lionela Messija. Slično je bilo i s Engleskom. Momčad Thomasa Tuchela je nakon pobjede nad Hrvatskom i remija s Ganom pokazala karakter u eliminacijskoj fazi. Spašavali su se protiv DR Konga kasnim golovima Kanea, zatim su s igračem manje svladali domaćina Meksiko u Mexico Cityju, da bi u četvrtfinalu protiv Norveške još jednom morali stizati zaostatak i slaviti u produžecima.

Sudar stilova i ključnih igrača

Ovaj dvoboj bit će obilježen okršajem dviju nogometnih superzvijezda. S jedne strane je 39-godišnji Lionel Messi, koji igra svoj šesti Mundijal i s osam postignutih golova predvodi Argentinu, dokazujući da je i dalje sposoban sam riješiti utakmicu. S druge strane je engleski dvojac, 32-godišnji Harry Kane i 23-godišnji Jude Bellingham, koji su zajedno postigli 12 od 13 golova svoje reprezentacije. Bellingham je posebno briljirao u ključnim trenucima nokaut faze. Taktički, Argentina se oslanja na igru kroz sredinu i Messijevu kreativnost, no pokazali su ranjivost u obrani i probleme na desnom boku, što bi brzi engleski krilni igrači mogli iskoristiti. Engleska, s druge strane, posjeduje fizičku nadmoć i energiju, no izbornik Tuchel upozorio je na povremenu neorganiziranost i tehničke pogreške u igri.

Povijest upozorava, prognoze su neizvjesne

Statistika je blago na strani Engleske. U dosadašnjih 14 susreta, Englezi su slavili šest puta, Argentina tri, a pet utakmica završilo je neriješeno. I na svjetskim prvenstvima "Tri lava" imaju bolji omjer s tri pobjede i dva poraza. Njihovi su dvoboji uvijek bili nabijeni emocijama, od Maradonine "Božje ruke" 1986. do crvenog kartona Davida Beckhama 1998. i njegove kasnije osvete iz jedanaesterca 2002. godine. Iako računalne prognoze, poput Optine, daju Engleskoj minimalnu prednost od 38,9 posto za pobjedu u 90 minuta, dok Argentini daju 34,1 posto, jasno je da će o finalistu odlučivati detalji na terenu.

S obzirom na povijest, formu i individualnu kvalitetu, svijet očekuje istinski spektakl. Argentina je pokazala da je najopasnija kada je otpisana i da ima nevjerojatnu sposobnost postizanja golova u završnicama utakmica, dok Engleska ima snagu i mladost da se suprotstavi svakom protivniku. Srijeda u Atlanti donijet će odgovor na važno pitanje tko će u New Jerseyju igrati za titulu prvaka svijeta.