Mbappé nije mogao nastaviti utakmicu, evo što je rekao nakon posljednjeg zvižduka

Francuska je izborila plasman u polufinale Svjetskog prvenstva pobjedom 2:0 protiv Maroka. Iako je marokanski vratar Bono u prvom dijelu obranio kazneni udarac Kylianu Mbappéu, aktualni viceprvaci u nastavku su slomili otpor suparnika pogocima Mbappéa i Ousmanea Dembéléa.

Ipak, slavlje Francuza nakratko je zasjenila ozljeda njihove najveće zvijezde. Mbappé je u 76. minuti ostao ležati na travnjaku zbog problema s desnim gležnjem te je ubrzo napustio igru. Nakon susreta viđen je s ledom na gležnju, no brzo je umirio navijače.

"Dobro sam", kratko je poručio u izjavi za francusku televiziju M6.

Mbappé je pogotkom protiv Maroka stigao do impresivnih 20 golova u 20 nastupa na svjetskim prvenstvima. Francusku u polufinalu očekuje pobjednik dvoboja Španjolske i Belgije.