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STRAH ZA NAVIJAČE /

Mbappé nije mogao nastaviti utakmicu, evo što je rekao nakon posljednjeg zvižduka

Mbappé nije mogao nastaviti utakmicu, evo što je rekao nakon posljednjeg zvižduka
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Foto: Ulrik Pedersen/Zuma Press/Profimedia

Mbappé je pogotkom protiv Maroka stigao do impresivnih 20 golova u 20 nastupa na svjetskim prvenstvima

10.7.2026.
7:19
Sportski.net
Ulrik Pedersen/Zuma Press/Profimedia
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Francuska je izborila plasman u polufinale Svjetskog prvenstva pobjedom 2:0 protiv Maroka. Iako je marokanski vratar Bono u prvom dijelu obranio kazneni udarac Kylianu Mbappéu, aktualni viceprvaci u nastavku su slomili otpor suparnika pogocima Mbappéa i Ousmanea Dembéléa.

Ipak, slavlje Francuza nakratko je zasjenila ozljeda njihove najveće zvijezde. Mbappé je u 76. minuti ostao ležati na travnjaku zbog problema s desnim gležnjem te je ubrzo napustio igru. Nakon susreta viđen je s ledom na gležnju, no brzo je umirio navijače.

"Dobro sam", kratko je poručio u izjavi za francusku televiziju M6.

Mbappé je pogotkom protiv Maroka stigao do impresivnih 20 golova u 20 nastupa na svjetskim prvenstvima. Francusku u polufinalu očekuje pobjednik dvoboja Španjolske i Belgije.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Kylian Mbappe
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