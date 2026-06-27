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Zvijezda Uniteda teško se ozlijedila na SP-u: U suzama iznesen s terena na nosilima

Zvijezda Uniteda teško se ozlijedila na SP-u: U suzama iznesen s terena na nosilima
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Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Ozljeda je dodatno produbila razočaranje Urugvaja, koji je nakon poraza od Španjolske završio svoj nastup na turniru već u grupnoj fazi

27.6.2026.
13:22
Tonko Medvedec
Sipa USA/Sipa USA/Profimedia
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Veznjak Manchester Uniteda Manuel Ugarte doživio je ozbiljan peh tijekom nastupa za Urugvaj na Svjetskom prvenstvu, što bi moglo imati značajne posljedice i za njegov klub i za ostatak turnira njegove reprezentacije. U dvoboju protiv Španjolske, koji je završio bolnim ispadanjem Urugvaja, Ugarte je zadobio ozljedu koljena zbog koje je morao rano napustiti teren.

Do nezgode je došlo u 44. minuti susreta nakon nespretog sudara s reprezentativnim suigračem Mathíasom Oliverom. Iako je dotad izgledao vrlo aktivno i sigurno u igri, upisavši nekoliko uspješnih duela i čvrstih startova, jedan nesretni kontakt rezultirao je uvrtanjem koljena. Veznjak je ostao ležati na travnjaku u očitoj boli te je ubrzo iznesen s terena na nosilima, vidno potresen i u suzama.

Ozljeda je dodatno produbila razočaranje Urugvaja, koji je nakon poraza od Španjolske završio svoj nastup na turniru već u grupnoj fazi, što je velik udarac za momčad koju vodi Marcelo Bielsa.

U Manchester Unitedu situaciju prate s velikom zabrinutošću. Prema informacijama novinara Fabrizija Romana, u klubu strahuju da bi se moglo raditi o ozbiljnijem problemu s koljenom. U tijeku su kontakti s igračevim predstavnicima kako bi se utvrdio stupanj ozljede i moguće oštećenje strukture zgloba.

Ovakav razvoj događaja izazvao je zabrinutost na Old Traffordu, gdje se već razmatrao plan za ljetno pojačavanje veznog reda, a potencijalna dugotrajna Ugarteova pauza mogla bi značajno utjecati na klupske pripreme i transfer strategiju uoči nove sezone.

Sp 2026.Teška OzlijedaSvjetsko Prvenstvo 2026.Ozlijeda
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