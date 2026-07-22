Ima 65 godina, a trenira kao profesionalac: Video španjolskog izbornika postao hit

Luis de la Fuente (65) upisao je povijesni uspjeh sa Španjolskom. Nakon osvajanja Europskog prvenstva, Lige nacija i Svjetskog prvenstva, španjolski izbornik sada je privukao pažnju i zbog svoje nevjerojatne fizičke forme.

65-year-old Luis de la Fuente still flexing like this 💪💥



🎥 @RaulRuizBenito pic.twitter.com/hu5D4Bo3np — 433 (@433) July 21, 2026

Magazin Men's Health istaknuo je video na kojem De la Fuente trenira u teretani, a snimka je brzo postala viralna na društvenim mrežama. Iskusni stručnjak već godinama redovito vježba, a teretanu smatra važnim dijelom svakodnevice.

De la Fuente tvrdi da mu trening donosi opuštanje i pomaže održati disciplinu. Iako na klupskoj sceni nije imao veliku karijeru, rad s mlađim selekcijama Španjolske doveo ga je do mjesta izbornika seniorske reprezentacije s kojom je osvojio sve najveće trofeje.