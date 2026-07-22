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Ima 65 godina, a trenira kao profesionalac: Video španjolskog izbornika postao hit

Ima 65 godina, a trenira kao profesionalac: Video španjolskog izbornika postao hit
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Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo./Alamy/Profimedia

De la Fuente tvrdi da mu trening donosi opuštanje i pomaže održati disciplinu

22.7.2026.
10:48
Sportski.net
Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo./Alamy/Profimedia
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Luis de la Fuente (65) upisao je povijesni uspjeh sa Španjolskom. Nakon osvajanja Europskog prvenstva, Lige nacija i Svjetskog prvenstva, španjolski izbornik sada je privukao pažnju i zbog svoje nevjerojatne fizičke forme.

 

 

Magazin Men's Health istaknuo je video na kojem De la Fuente trenira u teretani, a snimka je brzo postala viralna na društvenim mrežama. Iskusni stručnjak već godinama redovito vježba, a teretanu smatra važnim dijelom svakodnevice.

De la Fuente tvrdi da mu trening donosi opuštanje i pomaže održati disciplinu. Iako na klupskoj sceni nije imao veliku karijeru, rad s mlađim selekcijama Španjolske doveo ga je do mjesta izbornika seniorske reprezentacije s kojom je osvojio sve najveće trofeje.

ŠpanjolskaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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