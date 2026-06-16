Izbornik Irana otkrio što se stvarno događa iza kulisa: 'Mi smo najzlostavljanija momčad na Mundijalu'

Izbornik Novog Zelanda Darren Bazeley pohvalio je svoje igrače za borbenu igru ​​u remiju 2-2 s Iranom u ponedjeljak, unatoč tome što su bili primamljivo blizu prve pobjede na Svjetskom prvenstvu, rekavši da su pokazali kvalitetu potrebnu za premošćivanje te prepreke.

"To bi mogla biti naša najbolja igra ikad, ili otkad sam uključen u All Whitese, što je dugo vremena", rekao je Bazeley. "Sveukupno, mislim da je to bila stvarno jaka igra i mislim da smo svijetu pokazali tko smo i tko su naši igrači."

Neriješeno znači da sve četiri momčadi u skupini imaju jedan bod nakon što je Belgija ranije u ponedjeljak remizirala 1-1 s Egiptom.

To također znači da Novi Zeland -- u svom trećem nastupu u finalu -- ostaje bez pobjede na Svjetskom prvenstvu nakon sedam utakmica.

Bazeley je rekao da je njegova momčad imala dovoljno kvalitetnih trenutaka da izvuče pobjedu, ali je priznao da je boljelo što je bila tako blizu toj nedostižnoj pobjedi.

"Došli smo ovdje pobijediti, a danas smo bili tako blizu ispisivanja povijesti", rekao je. "Nismo pobijedili nijednu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a danas smo tako blizu tome, i to boli."

Izbornik iranske reprezentacije, Amir Ghalenoei, u ponedjeljak navečer tvrdio je da je njegova momčad bila "najzlostavljanija" na Svjetskom prvenstvu, referirajući se na poteškoće s kojima se suočavala ekipa Melli u kontekstu rata sa Sjedinjenim Državama.

"Mi smo najzlostavljanija momčad na cijelom Svjetskom prvenstvu", rekao je izbornik na konferenciji za novinare nakon utakmice.

Reprezentativac Mehdi Taremi je u mix zoni objasnio da su on i njegova momčad morali u ponedjeljak navečer otputovati u Tijuanu u Meksiku prije povratka u Los Angeles na utakmicu protiv Belgije u nedjelju. "To je veliki stres za igrače, imamo malo podrške, mislim da je FIFA mogla bolje."

"Jedan od naših analitičara treba doći i obaviti medijski posao; cijela ova stvar je katastrofa", požalio se, iako nije želio tražiti "opravdanja" nakon frustrirajućeg remija te je izrazio nadu za sljedeće dvije utakmice.

"Umorni smo od ove situacije. Imali smo mnogo problema posljednjih mjeseci. Želimo samo mir i radost - zar to nisu slogani FIFA-e?", dodao je 33-godišnji napadač, otkrivši da je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino posjetio igrače u svlačionici.

"Pitali su ga iste stvari, on želi pomoći, ali postoje i drugi problemi koji ih ometaju", rekao je, bez izravnog spominjanja američke administracije.